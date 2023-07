Assemblée nationale du Bénin: Toutes les désignations dans les institutions et parlements régionaux

Vues : 8

✓ Parlement de la CEDEAO

Cécile Ahoumènou (UP le Renouveau), Jérémie Adomahoun (UP le Renouveau), Issa Salifou (UP le Renouveau), Bako Arifari Nassirou (Bloc Républicain) et Abdel Kamel Ouassangari Bio Sika (Les Démocrates).

✓ Parlement panafricain

Justin Agbodjèté (UP le Renouveau), Ayikoélé Rogatienne (UP le Renouveau), Nicaise Fagnon (UP le Renouveau), Rosine Dagniho (Bloc Républicain) et Léon Dègny (Les Démocrates).

✓ CIP UEMOA

Richard Allossohoun (UP le Renouveau), Jacques Yampabou (UP le Renouveau), Toni Gniré Fatoumata (UP le Renouveau), Nathanaël Sokpoèkpè (Bloc Républicain) et François Sodjinou Oloutoyé (Les Démocrates).

✓ Commission béninoise des droits de l’homme

Bio Gounou Sina Idrissou (UP le Renouveau/ titulaire) avec pour suppléant Léopold Lokossou, et Hélène Olosoumaï (Les Démocrates/Titulaire) avec pour Suppléante Denise Houmènou.

✓ Haute Cour de Justice

Édouard Béhanzin, Yacoubou Orou Sé Guéné et Mèhou Solange élus pour le compte du Groupe parlementaire UP le Renouveau ; Eustache Akpovi élu pour le compte du Groupe parlementaire Bloc Républicain et Gafari Adéchokan élu pour le compte du Groupe parlementaire “Les Démocrates”.

✓ Autorité de protection des données à caractère personnel

Louis Dossou (Union progressiste le Renouveau), Charles Toko (Bloc Républicain) et Viviane Orou Tama (Les Démocrates).