Taux de réussite satisfaisant des examens de fin d’année: Le gouvernement félicite et encourage les acteurs de l’école

En conseil des ministres de ce mercredi 19 juillet 2023, les ministres chargés des différents ordres d’enseignement ont fait, le point du déroulement de l’année scolaire, avec un accent particulier sur les résultats des examens de fin d’année. Selon le compte rendu du conseil, « les activités pédagogiques se sont bien déroulées sur tout le territoire national, avec une bonne exécution des programmes dans le respect du calendrier établi ». Ainsi, au plan national les taux de réussite aux divers examens s’élèvent à 81,29% pour le Certificat d’Etudes Primaires (CEP), 69,21% pour le Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) et 63,08% pour le Baccalauréat. Au vue de ces résultats satisfaisants, le gouvernement a félicité les acteurs du système éducatif. S’agissant du classement des départements par ordre de mérite aux différents examens nationaux (Cep, Bepc et Bac), le gouvernement met fin à cette pratique qui selon lui « manque de pertinence ». Selon l’exécutif, cette démarche qui ne tient pas compte des disparités de conditions d’apprentissage entre les régions du pays biaise la pertinence de cette pratique. « En effet, s’il peut être utile de faire des comparaisons pour susciter une saine émulation mais aussi analyser les données année après année en tenant compte des contextes spécifiques et des dynamiques locales, les disparités qui s’observent encore dans les conditions d’apprentissage d’un département à l’autre, faussent l’objectivité d’une telle démarche. Celle-ci génère par ailleurs des déviances de la part de certains acteurs de l’éducation soucieux d’améliorer coûte que coûte leur classement et il conviendrait d’y mettre fin.

Le Conseil encourage tous les acteurs de notre système éducatif à poursuivre ces efforts qui participent de la performance continue de l’école béninoise », souligne le conseil.