Enseignement supérieur: L’Uac interdit les cadeaux aux Jurys après les soutenances

Professeur Félicien Avlessi, Recteur de l’Uac

Plus de cadeaux aux Jurys ou de fêtes dans les parages de l’Université d’Abomey-Calavi au terme d’une soutenance de licence, master ou doctorat. Cette décision a été rendue publique par note de service n°640-2023/Uac/SG/AC/VR-RU/SA portant interdiction d’organisation des fêtes ou réception après les soutenances de mémoire ou de thèse de doctorat sur les campus de l’Université d’Abomey-Calavi. Cette note signée du président du Conseil scientifique de l’Uac, Professeur Félicien Avléssi, apprend qu’il est interdit désormais d’organiser de fêtes de réceptions ou tout évènement similaire pour les membres du jury après une soutenance sur tous les campus de l’Université d’Abomey-Calavi et de donner des cadeaux de quelque nature à ces membres du jury. Ceci dans le but de préserver l’éthique, l’équité, l’intégrité et l’impartialité des processus de soutenance de mémoire ou de doctorat. Selon la note, cette mesure vise également à garantir, que les évaluations soient conduites de manière juste, transparente et sans aucune influence extérieure. « Elle permet d’éviter tout favoritisme ou conflit d’intérêts potentiel qui pourrait compromettre l’intégrité académique de ces procédures d’évaluation et pallier les travers et déviances de nature à contrevenir aux dispositions éthiques et déontologique de l’Enseignement supérieur », a indiqué le Professeur Félicien Avléssi. Il faut noter que cette interdiction prend effet pour compter du 1er septembre 2023 et tout contrevenant s’expose à des sanctions disciplinaires.

Alban TCHALLA