Clôture de la 1ère session ordinaire de 2023 au Parlement: Vlavonou dresse le bilan des activités réalisées

Vavlonou, président de l’Assemblée

Ouverte le jeudi 13 Avril 2023, la première session ordinaire de l’année 2023 à l’Assemblée nationale est clôturée ce mardi 12 juillet 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Les députés de la neuvième législature viennent ainsi de boucler trois mois d’activités conformément aux dispositions des articles 4 et 19.2 du règlement intérieur de l’institution. Avant de procéder à la clôture de cette session, la première pour le compte de la 9ème législature, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a dressé un point sommaire des activités réalisées.

L’assemblée nationale s’est réunie en neuf (9) séances plénières pour se pencher sur quelques dossiers qu’on peut répartir en trois volets a déclaré l’autorité parlementaire.

S’agissant du premier volet, la production législative, le Président Vlavonou a fait savoir que l’Assemblée nationale a examiné en seconde délibération en sa séance plénière du jeudi 22 juin 2023 la loi N° 2022-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin.

Au niveau du second volet, le contrôle de l’action gouvernementale, l’Assemblée nationale a examiné quatre questions d’actualités, deux questions orales sans débats et une question orale avec débats. Plus précisément, les questions d’actualités sont relatives: au drame survenu à Dassa-Zoumè le dimanche 29 janvier 2023 ; à l’explosion à la caserne de Toffo ; aux perturbations observées dans la fourniture de l’énergie électrique ; à l’atténuation des effets du terrorisme dans les zones affectées. En ce qui concerne les questions orales sans débats, elles portent sur la suspension des avantages accordés aux agents des collectivités territoriales et sur les tarifs de passage pour les véhicules légers au poste de péage de Tihinti dans la commune de Natitingou. Parlant de la question orale avec débat, elle est relative à la qualité des prestations du Centre National Hospitalier Universitaire Koutoucou Maga (CNHU-HKM).

Le troisième volet est relatif aux diverses autres activités menées pendant la période de référence. A ce niveau, le Président a rappelé l’adoption de son rapport d’activités le jeudi 27 Avril 2023 ; la constitution des commissions permanentes et de l’élection des membres de leur bureau ; la désignation des représentants de l’Assemblée nationale au sein des parlements régionaux (parlement panafricain, parlement de la Cedeao et CIP-UEMOA) ; la désignation des représentants de l’assemblée nationale à la Haute Cour de Justice et au niveau de l’Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP) ; le débat d’orientation budgétaire sur le budget général de l’Etat, gestion 2024 ; la constitution des réseaux parlementaires, des groupes d’amitiés ainsi que de l’élection des membres de leur bureau.

« Telle est la synthèse des travaux menés au cours de cette première session ordinaire de l’année 2023. La moisson n’est certes pas abondante. Mais cela se comprend, nous sommes en début de législature et il faut veiller à asseoir les instances indispensables pour son bon déroulement et pour son bon fonctionnement. Je compte sur la volonté de nous tous et je crois que nous redoublerons d’ardeur pour combler le retard observé. Je remercie sincèrement l’ensemble des députés et le gouvernement toujours représenté par le ministre de la justice pour leur participation aux travaux. » Ce sont sur ces mots que le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a clôturé la première session ordinaire de l’année 2023.

Fidèle KENOU