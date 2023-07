Construction et équipement du Centre hospitalier international de Calavi: Le gouvernement signe un partenariat de taille pour une bonne gestion de l’hôpital

Vues : 5

Réuni en conseil des ministres le mercredi 12 juillet 2023, le gouvernement du Bénin a marqué son accord en vue de conclure un contrat avec un partenaire de référence, en l’occurrence Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) International. Ceci dans le cadre de la construction et l’équipement du Centre hospitalier international de Calavi (CHIC), un projet majeur de modernisation des structures sanitaires. Selon le conseil, ce partenariat vise un accompagnement à la préparation de l’ouverture à travers le recrutement du personnel (administratif, soignant, technique), la mise en place de l’équipe de gestion et la définition de la stratégie d’ouverture de l’hôpital et de sa montée en charge. Avec ce partenaire de référence, le gouvernement espère aussi un appui technique à la gestion à travers: l’élaboration des documents de gestion et de parcours de soins dans les unités ; l’appui à l’équipe de direction en procédant à son jumelage avec le groupement hospitalier Paris-Sorbonne pour les fonctions clés comme la direction générale, la direction des ressources humaines, la direction médicale, la direction des soins et la direction technique pour garantir le bon fonctionnement de l’hôpital ainsi que la qualité des soins. Ce partenariat vise aussi l’évaluation à 6 mois, 12 mois et 2 ans de la mise en service de cet établissement dans le cadre d’une surveillance du fonctionnement des activités et des services au fur et à mesure de leur ouverture, d’un reporting permanent des difficultés et problèmes rencontrés afin de documenter les bonnes pratiques.

Il faut noter qu’avec ce partenariat, le Centre hospitalier international de Calavi (CHIC) de 436 lits sera livré et mis en service en 2024.