Diplomatie: Qui est Corinne Amori Brunet, nouvelle Ambassadrice du Bénin en France

En conseil des ministres du mercredi 12 juillet 2023, le gouvernement a nommé Corinne Brunet, ambassadrice du Bénin près la France. La nouvelle ambassadrice est franco-béninoise et âgée de 39 ans. Corinne Amori Brunet est titulaire d’un Master of Science (MSc) en gestion des affaires internationales obtenu à l’Inseec London-Paris. Directrice de la stratégie et des opérations, elle capitalise plus de 10 ans d’expertise consacrés au développement de stratégies durables, de la RSE à l’investissement responsable. Avant sa nomination, elle était la Directrice stratégie et développement de Novethic (Caisse des Dépôts France) et travaille à accélérer le développement de filières, entreprises et projets à impact positif en Afrique de l’ouest. En 2021, elle faisait partie des sept béninois lauréats du programme Young Leaders de la French-American Foundation pour des solutions en faveur de l’Etat de droit, de la préservation du climat, de l’autonomie des femmes, le développement durable et le développement économique. Corinne Brunet succède à Eusèbe Agbangla ambassadrice du Bénin près la France.