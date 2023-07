Journée africaine de lutte contre la corruption:  Dr Jean Baptiste Elias à l’honneur en Tanzanie

Vues : 12

Jean Baptiste Elias et ses collègues anciens présidents du Conseil Consultatif de l’Union Africaine contre la Corruption

Qu’est-ce qui est important : Reconnaissance de mérite en Tanzanie au Dr Jean Baptiste Elias, ancien président du Conseil Consultatif de l’Union Africaine contre la Corruption. Actuellement président du Front des organisations de lutte contre la corruption (Fonac) au Bénin,Dr Jean Baptiste Elias a reçu les honneurs de ses pairs à la commémoration de la Journée africaine de lutte contre la corruption couplée avec le vingtième anniversaire de la Convention de l’union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Ces deux activités de commémoration se tiennent actuellement à Arusha en Tanzanie du 9 au 14 juillet 2023 et présidée par la présidente de la République Unie de Tanzanie, Dr Samia Suluhu Hassan. C’est à cette occasion que les mérites des anciens présidents du Conseil Consultatif de l’Union Africaine contre la Corruption, ont été reconnus et salués pour leurs services loyaux rendus à la nation africaine. Il s’agit des présidents Docteur Jean Baptiste Elias (Béninois) ; Professeur Edward Hocea (Tanzanien) ; MiaromBegoto (Tchadien) et Jean Louis Andriamifidy (Malgache).

Ce qu’il faut comprendre : Au-delà des honneurs reçus à ce rendez-vous, c’est l’occasion pour Jean Baptiste Elias et ses collègues, de partager leurs expériences avec les participants sur différentes thématiques d’actualité retenues pour ces six jours de célébration. Par exemple, ce mercredi 12 juillet 2023, il est question en plénière de la présentation suivie de débats, des expériences des pays en matière de mise en œuvre de la Convention AUCPCC. Au cours de cette même journée, les participants vont réfléchir sur les prochaines étapes des projets d’initiatives de lutte contre la corruption en Afrique et des domaines prioritaires pour les 20 prochaines années. En effet, pour les premiers jours des travaux de cette rencontre, les participants ont échangé entre autres sur les expériences des ANLC en matière de lutte contre la corruption au cours des 20 dernières années, le rôle des organisations de la société civile dans la promotion de la lutte contre la corruption en Afrique, le rôle de la jeunesse dans la promotion de la lutte contre la corruption à l’ère numérique, les progrès, les défis et les perspectives de la mise en œuvre de la Convention AUCPCC …

Entre les lignes : Au terme des travaux, de nouvelles résolutions seront prises pour renforcer la lutte contre la corruption en Afrique. Faut-il le rappeler, la célébration de la Journée africaine de prévention et de lutte contre la corruption est à sa 7ème édition et la Convention de l’union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption est mise en place depuis le 11juillet 2003. Cela fait exactement 20 ans à la date du 11 juillet 2023.

Alban TCHALLA