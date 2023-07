Scandale financier au CNLS-TP et à la SBEE: Le procès des personnes inculpées renvoyé au 17 octobre prochain

Vues : 30

Après les arrestations qui ont suivi l’éclatement des scandales à la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) et du Conseil National de Lutte contre le SIDA, la Tuberculose, le Paludisme, les Hépatites et les Épidémies (CNLS-TP), les personnes mises en cause, ont comparu ce lundi 10 juillet 2023. A peine l’audience, elle a été renvoyée au 17 octobre 2023. La justice entend poursuivre les enquêtes. D’autres personnes sont soupçonnées de complicité dans ces affaires. et sans les avoir écoutés, la justice ne peut pas situer les responsabilité. Par exemple, au CNLS-TP, 11 personnes séjournent en prison, mais la BEF poursuit ses enquêtes et veut interroger l’ancien Secrétaire exécutif.