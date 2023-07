Internationaux de Parabadminton de Uganda 2023 : Deux médailles dont une en or pour le Béninois Boukary Abdoul Farid

Vues : 18

Boukary Abdoul Farid

Deux médailles. Une en or et une en bronze. C’est le fruit de la participation du paradiste béninois, Boukary Abdoul Farid au terme des Internationaux de Parabadminton qui ont eu lieu la semaine dernière en Uganda. En effet, au cours de cette compétition, ce jeune joueur de Parabadminton s’est montré précis et efficace lors des matchs qu’il a eu à faire. Ainsi, en Simple Homme SH6 (Personne de Courte taille) il a atteint les demi-finales avant de s’incliner pour aller décrocher la première médaille (bronze). Mais engagé dans le tournoi Double Homme SH6, il est allé au bout avec sa paire. Ils ont fini bien sûr en or pour le plaisir de leur coach, PIERRESS Anaïs. Cela fait donc deux médailles glanées par ce jeune talentueux pour le Bénin. Après cette compétition, l’Uganda abritera les championnats d’Afrique du Parabadminton, où Boukary Farid est attendu avec d’autres joueurs de la délégation Béninoise. Ce sera du 11 au 16 juillet 2023.

Anselme HOUENOUKPO