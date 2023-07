Championnats ouest africains d’Athlétisme Lomé 2023: Le  Bénin au bercail avec 8 médailles dont 2 en or

Vues : 12

La photo de famille de la délégation béninoise à Lomé

Les championnats ouest africains d’Athlétisme ont pris fin le samedi 8 juillet 2023, à Lomé (Togo). Présente avec 20 athlètes, la délégation de la fédération béninoise d’athlétisme a pu au terme s’offrir 8 médaillés durant les deux jours de compétitions. Lesdites médailles ont été remportées par 6 athlètes de l’effectif ayant pris part aux différentes épreuves individuelles en lice sans oublier l’équipe du Relais 4*100m. Ainsi, on a Odette Sanhouekoua qui a été double médaillée d’or au 800m et 1500m. Brigitte Tchédé au lancer de disque et Sylvain Azonhin au 1500m hommes ont fini la compétition avec chacun une médaille en argent. De leur côté, Roméo N’Tia au saut en longueur, Géraud Houessou au 400m Haies, Romaric Houénou au lancer de javelot et l’équipe du Relais 4*100m hommes ont eu respectivement la médaille de bronze. Ainsi, au total, la délégation béninoise rentre avec 8 médailles et avec la 6e place au classement général. De quoi donner plus d’engouement pour se préparer à la prochaine édition, celle de 2024, qui aura lieu au Bénin.

Point des Médailles du Bénin

08 médailles

02 médailles en or

Odette SANHOUEKOUA 1500 Dames

Odette SANHOUEKOUA 800m Dames

02 médailles en argent

Brigitte Tchédé lancer de disque

Sylvain Azonhin 1500 hommes

04 médailles en bronze

Roméo N’tia saut en longueur

Géraud Houéssou 400m Haies

Relais 4*100 hommes

Romaric Houénou lancer de javelot

Anselme HOUENOUKPO