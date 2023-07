Célébration en différée de la Journée Olympique Dangbo 2023 au Bénin: Plusieurs activités sportives déroulées, Julien Minavoa fier de travail effectué

Vues : 4

Le président Minavoa sur la gauche du maire de Dangbo avant le lancement de la marche sprotive

Ce que vous devriez savoir : Le comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben) a célébré en différé la journée olympique. Les hostilités entrant dans le cadre de cette commémoration ont eu lieu à Dangbo les Vendredi 07 et Samedi 08 juillet 2023. Occasion pour le président Julien Minavoa de visiter le chantier de construction du 2e centre Olympafrica du Bénin et de suivre les différentes prestations des athlètes des certaines disciplines sportives. C’était aussi l’occasion pour le Cnos ben de sensibiliser les athlètes Ainsi, le vendredi, sur le chantier de construction du 2ème Centre Olympafrica du Bénin, après celui de Bantè, à Akpamè dans l’Arrondissement de Hozin dans la Commune de Dangbo, le Président Julien Minavoa et le Maire, Maoudo Djossou, ont apprécié l’évolution des travaux confiés à l’Entreprise VICO du Directeur général, Victor Zounmènou, 8 mois après la remise de site. Leur constat est que l’entreprise a déjà érigé la salle polyvalente dont les grosses œuvres sont déjà exécutées et la salle culturelle, les toilettes, le local technique et le magasin sont déjà visibles. Outre la salle polyvalente, les infrastructures sportives notamment : le terrain de football, le plateau polyvalent de Handball, de Basketball et de Volleyball, l’aire de jeux devenue Court de Tennis en terre battue sur laquelle on peut pratiquer le Badminton, sont toutes dans un état de construction avancée. Après cette visite de chantier, le président Minavoa a animé une communication sur les Valeurs Olympiques et le rôle d’un Centre Olympafrica. Cette célébration a pris fin le samedi après la tenue de la gigantesque marche qui a réuni toutes les populations à travers les artères principales de la ville de Dangbo avec sa tête le Maire Maoudo Djossou et le Président du Cnos Ben, Julien Minavoa ; le déroulement des jeux à savoir le Football, les danses traditionnelles, la Pétanque, la Belotte, le Ludo, le Teqball et le Break dance.

Ce qu’en disent les participants : Le président Julien Minavoa s’est dit satisfait de sa visite sur le chantier et également du déroulement des différentes activités ayant meublé la célébration de la journée olympique de cette année. Après avoir exposé que le sport est un droit de l’homme, il a informé que le Centre Olympafrica vise à promouvoir l’éducation des jeunes par le sport. Il n’a pas manqué de rappeler les 4 piliers des valeurs olympiques que sont, bouger, apprendre, découvrir et ensemble pour mieux vivre. Se réjouissant du choix porté sur sa commune pour abriter non seulement les manifestations de cette journée, mais aussi le 2e centre Olympafrica dont la construction est en cours, le Maire Maoudo Djossou a déclaré «nous allons garder cette flamme éclairer dans toute la ville pour un rayonnement du sport à Dangbo».

Entre les lignes : Parlant du chantier, ce sont les travaux de crépissage, de plomberie, d’électricité, de carrelage, la forme de dallage et les travaux de peinture qui restent. Et leur réalisation ne saurait tarder.

Anselme HOUENOUKPO