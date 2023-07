Adhésion politique: Karimou Rafiatou et sa Fédération rejoignent  le BR

Vues : 10

Les femmes du septentrion, résidant à Cotonou, réunies au sein de la Fédération des femmes dynamiques du Bénin, ont adhéré au parti du Bloc Républicain. C’est la ministre Adidjatou Marthys, représentant le président du parti Abdoulaye Bio Tchané, qui a officiellement réceptionné l’adhésion de ses femmes le vendredi 05 juillet dernier au siège du parti à Cotonou.

Remise de carte aux femmes

« Notre amitié sera sincère », c’est avec cet engagement que ces femmes dynamiques Bénin issues d’un consortium de plusieurs groupements de femmes du Septentrion ont choisi de rallier leur cause au parti Bloc Républicain. Elles ont décidé d’apporter leur pierre à l’édifice afin d’atteindre les objectifs que s’est fixé le parti dirigé par Bio Tchané. Dans la déclaration d’adhésion, la présidente de la Fédération des femmes dynamiques du Bénin, Karimou Rafiatou, a exprimé sa volonté et celle des femmes de cette organisation, d’appartenir désormais à ce parti politique de la mouvance présidentielle et à y travailler pour ses idéaux. «Au nom de la Fédération des femmes dynamiques du Bénin, je déclare solennellement mon adhésion et celle des 99 groupements des femmes que je dirige au Bloc républicain », a-t-elle déclaré. En recevant la déclaration d’adhésion, la ministre Adidjatou Mathys, a exprimé sa joie d’accueillir la Fédération des femmes dynamiques du Bénin au sein du parti du cheval blanc cabré. Tout en rassurant les nouvelles adhérentes de ce que le Br leur donnera toute la place qu’elles méritent, elle a affirmé que c’ est un parti qui incarne les valeurs d’égalité, de liberté et de fraternité qui sont au cœur de la République. « En vous accueillant ce jour, nous réaffirmons notre volonté de faire entendre votre voix et de vous donner toute la place que vous méritez au sein de notre parti parce que vous constituez une force dans la République.

Vue partielle des femmes adhérentes

En adhérant au Bloc républicain, vous appartenez désormais à l’Ofr, l’une des organisations de masse de notre parti. Chères nouvelles adhérentes, vous qui êtes le porte- étendard d’un idéal qui transcende les clivages politiques pour vous retrouver parmi nous, soyez les bienvenues. Ensemble, dans un élan de solidarité, nous construirons une société plus juste et plus inclusive où les femmes bénéficieront davantage de leur droit, participeront au grand défi de développement de nos communautés à la base et seront de plus en plus autonomes », a-t-elle laissé entendre.

La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des cartes d’adhésion et la signature du livre d’adhésion au Br par la présidente de la Fédération des femmes dynamiques du Bénin, Karimou Rafiatou.

Assise AGOSSA