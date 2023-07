UEMOA: Talon dit non  à l’adoption des réformes en l’état

Il n’est pas possible d’adopter des réformes sans revoir la copie. La position du président de la République du Bénin, Patrice Talon était ferme ce samedi à l’occasion du sommet extraordinaire des Chefs d’État des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) tenu en Guinée-Bissau. A cette occasion, les participants ont abordé l’adoption de réformes envisagées au sein de l’organisation. Faute de consensus, ce chantier a été abandonné pour le moment. Patrice Talon n’est pas d’accord pour l’adoption des réformes à l’UEMOA dans les conditions actuelles. Il a exigé un préalable d’abord, à savoir procéder à une étude profonde des propositions. L’unanimité n’ayant pas été acquise pour l’adoption, les Chefs d’État ont dû ranger ce point en attendant. Les participants s’accordant sur la pertinence de la position de Patrice Talon, ont envisagé un travail de refonte des textes de l’organisation pour une harmonisation. Ce travail est programmé pour le mois d’octobre 2023. Et ce n’est qu’après que l’adoption des nouvelles réformes interviendra à l’occasion d’un prochain sommet extraordinaire.

