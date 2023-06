Tête-à-tête au sommet de Paris: Talon et Tinubu pour renforcer les liens entre le Bénin et le Nigéria

Vues : 4

En marge du sommet de Paris, le président Patrice Talon a eu une séance d’échange avec son homologue du Nigéria, Bola Ahmed Tinubu. Lors de cet tête-à-tête, les deux Chefs d’Etat ont discuté de la coopération bilatérale entre leurs deux pays et projettent faire converger leurs efforts pour son renforcement.

Patrice Talon

De quoi s’agit-il: Les relations bilatérales du Nigéria avec les pays africains, notamment au niveau sous-régional seront renforcées pour des bénéfices partagés dans les domaines de la sécurité, de la santé, de l’énergie, éducation et diplomatie. C’est qu’a fait savoir le président du Nigéria Bola Tinubu au président Patrice Talon au cours des échanges entre les deux présidents en marge du sommet de Paris. Tinubu se dit être prêt à améliorer lesdites relations parce que pour lui, l’Afrique a été la pièce maîtresse de la politique étrangère du Nigeria. « Nous avons la nécessité de développer le continent. L’économie mondiale vacille et l’Afrique a été laissée pour compte. En ce qui concerne les facteurs de risque, l’Afrique est toujours placée en tête, avec des taux d’intérêt plus élevés sur les emprunts. Nous sommes toujours classés comme à haut risque. Nous devons travailler ensemble pour une reprise et une croissance systématiques », a-t-il ajouté.

Entre les lignes : S’agissant des relations avec le Bénin, le président nigérian Tinubu les a présentées comme celles des jumeaux siamois, unis par les hanches et soutenus par d’autres pays amis. « Nous devons reconnaître le fait que nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes dans une boucle et personne ne doit nous séparer”, a-t-il déclaré. Il a rassuré que son administration sera toujours ouverte et accessible à tous les pays voisins. « Je viens de nommer quelqu’un qui travaillera avec vous en tant que contrôleur général des douanes, Adewale Bashir Adeniyi, et il sera disponible pour notre intérêt commun », a indiqué le président. Pour sa part, le président Talon s’est dit inspiré d’un regain d’espoir pour la sous-région et l’Afrique lors de l’investiture du président Tinubu à Abuja, qui s’est engagé à apporter un soutien en matière de politique commerciale et de sécurité, notamment aux frontières. « Nous sommes prêts à travailler avec vous, Votre Excellence, pour mettre en œuvre des politiques qui protégeront nos économies aux entrées terrestres et maritimes. Tout ce qui est interdit au Nigeria sera également interdit au Bénin », a précisé Patrice Talon.

Par ailleurs : Outre les échanges avec le président Patrice Talon, le président du Nigéria a également eu des entretiens bilatéraux avec le président suisse, Alain Berset et le président de la Banque africaine de développement, le Dr Akinwunmi Adesina.

Alban TCHALLA