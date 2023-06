Cour Constitutionnelle: Dorothé Sossa échange avec l’ambassadeur Jingtao Peng

Vues : 10

Echange de civilités entre le Professeur Dorothé Sossa et l’Ambassadeur, Jingtao Peng

Qu’est-ce qui est important : L’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine près le Bénin. Jingtao Peng a rendu une visite de courtoisie au professeur Cossi Dorothé Sossa, président de la Cour constitutionnelle le vendredi 23 juin 2023. Au cœur des échanges entre les deux personnalités, la coopération entre l’institution et la Chine.

Ce qu’a déclaré l’Ambassadeur : A la sortie de son audience avec le président de la Haute juridiction, le diplomate chinois a déclaré que la Cour constitutionnelle est une institution nationale et l’une des plus importantes. Pour lui, ces dernières années, la Chine et le Bénin ont développé et renforcé leurs relations et il a voulu compter sur le soutien du président de la Cour constitutionnelle dans cette coopération. « Nous sommes contents de voir beaucoup de changements dans le pays et aussi les réformes engagées dans la construction du système de démocratie adaptée aux situations béninoises. La Cour constitutionnelle a un grand rôle à jouer, la Chine et son ambassadeur sont prêts à accompagner l’institution », a rassuré Jingtao Peng. A le croire, au cours de leurs discussions, le président Dorothé Sossa a exprimé la reconnaissance de la haute juridiction pour cette amitié sincère qui a toujours caractérisé les relations sino-béninoises. « Il s’est aussi engagé à continuer la coopération de l’institution avec la Chine », a dit l’Ambassadeur. Il faut préciser que le directeur de cabinet du président de la Cour, Clément Quenum et son Assistante, Albertine Borori ont assisté à l’audience.

Alban TCHALLA