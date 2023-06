Commerce: Le Nigéria envisage la réouverture de la frontière de Sèmè pour l’importation des véhicules

Vues : 77

Adewale Adeniyi

Selon le directeur des transports routiers au ministère des Transports, Ibrahim Musa, le gouvernement nigérian a ordonné la réouverture totale du poste frontalier de Sèmè aux importations de véhicules et d’autres types de marchandises en provenance du Bénin ou d’autres Etats d’Afrique de l’Ouest. Ibrahim Musa en a fait l'annonce mercredi, lors de son discours à la réunion de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) organisée entre des responsables nigérians et béninois. Cette décision fait suite aux plaintes de transitaires opérant dans la zone. « J'étais ici avec l'ancien ministre d'État aux Transports lorsque les transitaires ont plaidé pour que la frontière soit réactivée pour la libre circulation des biens et des services, a-t-il affirmé. Dera Nnadi, le contrôleur de la zone douanière du Sèmè Kraké, a également noté que le service a constaté une réduction de ses revenus depuis que l'importation de véhicules a été interdite aux frontières terrestres. «L'ancien ministre des Transports, répondant à certaines de nos demandes et des parties prenantes, a promis de les porter devant le Conseil exécutif fédéral, FEC, a-t-il dit. L'une d'entre elles est de savoir comment ouvrir complètement cette frontière. Le ministère nous a informés que la note a été écrite à la FEC et qu'elle a été adoptée et qu'elle serait remise au nouveau gouvernement, il nous a assuré que toutes les demandes ont été adoptées. »

Qui est Adewale Adeniyi, le nouveau patron des douanes

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a nommé Adewale Bashir Adeniyi, contrôleur général adjoint des douanes, au poste de contrôleur général par intérim du Nigeria Customs Service (NCS), les douanes nigérianes. Jusqu'à sa nomination lundi dernier, le nouveau DG était en charge de la recherche stratégique et de la politique au siège des douanes à Abuja.

Adewale Bashir Adeniyi a été porte-parole des douanes pendant près de deux décennies jusqu'en janvier 2017, date à laquelle il a été redéployé au commandement de la région d'Apapa en tant que contrôleur adjoint. Il a été promu au grade de contrôleur en 2017 et nommé commandant adjoint du Nigeria Customs Command and Staff College, Gwagwalada, Abuja.

En 2019, il a été redéployé comme contrôleur du commandement de l'aéroport international Murtala Muhammed (MMIA), à Lagos.

Il a été promu au rang de contrôleur général adjoint en février 2020 peu de temps après avoir supervisé la saisie à l'aéroport environ 8,07 millions de dollars en espèces illégalement sortis du Nigéria. Il a ensuite été affecté à la tête du Nigeria Customs Command and Staff College, Gwagwalada, Abuja en tant que commandant. En reconnaissance de ses services, l'ancien président Muhammadu Buhari l’a distingué le 11 octobre 2022 dans l'Ordre de la République fédérale (MFR). Olivier ALLOCHEME