Plaidoyer d’Alassane Soumanou Djemba à Patrice Talon: « Libérez et pardonnez et Reckya Madougou et consorts…»

Le président d’honneur du parti FCBE, Alassane Djemba Soumanou a lancé un appel pour supplier le président de la République, Patrice Talon afin d’obtenir la libération de l’ex-ministre, Reckya Madougou et autres qui sont en prison de même que le retour de ceux qui sont en exil. Tout en gardant espoir que son message aura un écho favorable d’ici la fête du 1er août, Alassane Djemba Soumanou invite les leaders religieux à s’organiser pour rencontrer Patrice Talon.

Alassane Soumanou Djemba

Que retenir : En entendant que la mesure d’amnistie des députés Démocrates n’évolue au sein du parlement, Alassane Djemba Soumanou demande à Patrice Talon et à ses camardes de lutte et d’œuvrer pour la libération Madougou et consorts. Il souhaite que ses camarades donnent envie au Chef de l’Etat d’user de ses prérogatives, car la constitution et la loi lui permettent de faire bénéficier de l’amnistie. Il a donc lancé un appel aux élites sociales et religieuses pour se rapprocher du Chef de l’Etat. « Nos problèmes sont créés par les hommes et il faut les hommes pour les résoudre. Au-delà de leurs prières, ils doivent voir le Chef de l’Etat pour qu’enfin, nos camarades en prison puissent retrouver leur liberté », a-t-il plaidé avant de poursuivre, « je parlerai plus particulièrement de Reckya Madougou que je connais pour avoir été son collègue dans le gouvernement. Elle n’est pas auteure non seulement de ‘’Ne touche pas à ma constitution’’, amie, elle est auteure de ‘’Ne touche pas à ma communication’’. C’est une dame pondérée qui aime son travail et qui le fait très bien. Au nom de la solidarité et au nom de la paix, libérez et pardonnez Reckya Madougou et consorts ».

Entre les lignes : A l’en croire, le second nom du développement, c’est la paix. « Sans la paix, à mi-mandat de votre deuxième quinquennat, vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas faire tout le développement du Bénin parce que le développement n’est pas un projet. C’est un processus. Vous avez besoin de la paix, vous avez besoin du peuple et du soutien du peuple pour effectivement continuer l’œuvre de modernité que vous avez entamée », a-t-il dit. L’opposant soutient qu’il est temps que les acteurs politiques aillent au pardon. « La démocratie est mieux que l’autoritarisme. Il faudrait que nous allions au pardon. Le peuple veut la réconciliation. Nous avons besoin de nous mettre en semble pour pouvoir pérenniser tout ce que vous avez entrepris. Nos camarades en pris en souffrent. Je rêve que d’ici le 1er août, nos camarades puissent retrouver liberté. Œuvrez dans ce sens pour qu’ils puissent retrouver leur famille » dit-il. A titre d’exemple, Alassane Djemba Soumanou a rappelé que le président Kérékou a pardonné ses agresseurs. « Excellence Mr le président de la République, vous pouvez faire ce que nous vous demandons. C’est-à-dire sauver des vies humaines et la carrière de nos jeunes étudiants. Gérer un pays, c’est également prévoir, c’est anticiper », a aussi laissé entendre Alassane Djemba Soumanou.

Lire l’intégralité de sa déclaration

«Chers compatriotes, depuis un certain temps, dans nos maquis, dans nos restaurants, au cours des voyages dans les bus, le sujet objet de débat contradictoire de la part de nos compatriotes est la situation de nos camarades en prison, de nos étudiants en prison, de nos politiciens en prison. Pour certains, ce sont nos divergences politiques qui sont à la base. Pour d’autres, le droit a été dit. Mais, devons-nous rester les bras croisés en attendant que la situation d’amnistie évolue au sein du parlement ? N’existent-ils pas d’autres voies à travers lesquelles nous pouvons ensemble et à travers l’unité d’action œuvrer pour la libération de nos compatriotes en prison ? C’est en cela que je voudrais vous dire que nos problèmes sont créés par les hommes et il faut les hommes pour les résoudre.

Oui, Réckya Madougou et consorts de même que nos camarades qui sont en exile, se posent la question là où ils se trouvent aujourd’hui croupis dans les prisons où, les jours deviennent de plus en plus longs, les nuits deviennent de plus en plus sombres, que font nos camarades pour nous sortir de cette situation de souffrance ? Oui, la loi les a inculpés. La loi les a jugés, les a condamnés. Et ils sont en train actuellement de purger leur peine. Une circonstance atténuante, voici deux ans, trois, quatre ans pour certains, il n’y a pas eu une action de violence pour les enlever de cette prison. C’est une circonstance atténuante. Mais cette même loi qui les a condamnés n’est pas en général rigide. Elle est flexible. La loi prévoit également dans les situations du jour que l’amnistie peut être accordée. Il y a donc une loi d’amnistie qui peut venir de l’assemblée ou qui peut venir du chef de l’Etat, le père de la nation.

C’est en cela que je voudrais vous dire chers compatriotes qu’il faudrait que nous œuvrions ensemble pour voir et donner l’envie au Chef de l’Etat d’user de ses prérogatives. Car, notre constitution et la loi lui permettent effectivement de prendre un projet de loi, de le soumettre à l’assemblée et de faire bénéficier à nos amis, l’amnistie. Synonyme de pardon. J’espère que cela est possible puisqu’il faudrait qu’on aille au pardon. Car, le pardon a plus de valeur lorsqu’on l’accorde à celui qu’on pense qu’il ne le mérite pas.

Excellence monsieur le président de la République, Chef de l’Etat, Chef du gouvernement, vous avez pris beaucoup de risque parce que vous avez pour souci d’engager le pays dans la voie de la modernité, parce que vous avez voulu effectivement faire des réformes ; toute réforme bouscule et gène, parce que vous avez engagé le pays dans le système de privatisation ; privatisation synonyme de transfert des biens de l’état partiellement ou totalement au secteur privé.

Excellence monsieur le président de la République, chef de l’Etat, chef du gouvernement, l’Etat est une continuité. Votre gouvernement a eu cette capacité de mobiliser les fonds d’œuvrer pour moderniser notre pays à travers des infrastructures à travers des réalisations qui sont visibles, nos souhaits, c’est que ces réalisations telles que la zone industrielle de Glo Djigbé, tout ce qui se fait à Sèmè Podji et tout ce que vous avez réalisé, soit des réalisations pérennes.

Oui, monsieur le chef de l’Etat, vous avez cette possibilité. Et en tant que père de la nation, nous vous demandons pardon. J’ajoute ma modeste voix à celles qui m’ont précédé pour dire que nous pouvons effectivement œuvrer ensemble pour associer le chef de l’Etat, pour lui donner envie de pardonner.

Oui, monsieur le président de la République, gérer un pays c’est également prévoir. Gérer un pays, c’est anticiper, je citerai des exemples qui font que vous avez marqué votre passage. A titre de témoignage, nous pouvons citer ce que fait la première dame ( la fondation Claudien Talon) ce sont des œuvres humanitaires qui glorifient cette fondation à savoir la lutte contre le cancer des enfants, à travers la clinique pédiatrique de Porto novo ; la mise à disposition des bus médicalisés pour collecter du sang pour sauver les vies humaines ; la fistule obstétricale pour redonner espoir à nos femmes, à nos jeunes sœurs qui avaient perdu tout espoir ; voici autant d’actions qui prouvent excellence le président de la république que vous pouvez faire ce que nous vous demandons ; c’est-à-dire sauver les vies les humaines qui sont dans les prisons ; sauver les vies humaines et la carrières de nos jeunes étudiants.

Comme le disait l’autre, tout homme qui décide d’entreprendre quelque chose trouve en face de lui ceux qui veulent faire la même chose, ceux qui veulent faire le contraire, ceux qui ne veulent rien du tout. C’est pourquoi je voudrais lancer un appel à nos élites sociales, à nos élites religieuses pour entamer cette démarche pour s’approcher du chef de l’état parce que le pardon n’est pas portable, le pardon est quérable. Ils doivent faire le premier pas. Ils doivent, au-delà de leur prière voir le chef de l’état pour qu’en fin, nos amis, nos camarades, nos frères en prison puissent gagner leur liberté.

Je parlerai ensuite plus particulièrement de Réckya Madougou que je connais pour avoir été son collègue dans le même gouvernement. Elle n’est pas seulement auteur « ne touche pas à ma constitution », mais elle est aussi auteur « ne touche pas à ma communication ». Parce que c’est une dame pondérée, qui aime son travail et qui le fait si bien. Réckya Madougou, c’est bien la fille de notre regretté ainé Madougou Malam. Malam madougou, jeune technicien de service de conditionnement a servi à Djougou dans les années 60. C’est un monsieur très gentil, ami des jeunes, très généreux de tel manière que les djougois l’appelaient Madougou Malam monsieur le maire.

Monsieur le président de la République, il fût votre ami. Vous l’avez connu dans le travail par le travail. La fille de Monsieur le Maire est actuellement e prison. Il vous revient au nom delà solidarité, au nom de la paix que vous puissiez effectivement œuvrer ensemble avec le peuple parce que vous êtes à l’écoute de votre peuple. Libérer et pardonner Réckya Madougou et consorts.

Excellence Monsieur le président de la République ne dit-on pas souvent que le Chef, c’est celui qui a besoin des autres? Vous avez besoin du peuple béninois, le peuple a besoin de vous.

Monsieur le président de la République, le second du développement, c’est la paix. Sans la paix, à mi-mandat de votre 2e quinquennat vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas faire tout le développement du Bénin. Parce que le développement n’est pas un projet. Un projet a un début et une fin. Alors que le développement est un processus.

Vous avez besoin de la paix. Vous avez besoin du peuple, du soutien du peuple pour continuer l’œuvre de modernité que vous avez entamée. Les populations attendent encore de vous un peu plus d’eau, un peu plus d’électricité. Vous devez œuvrer pour l’équilibre interrégional. Vous devez œuvrer pour que l’Ecole soit non seulement un centre d’enseignement et de formation, mais pour que l’École soit également un centre de production. L’école doit produire. Les réformes au niveau de notre système éducatif doivent faire en sorte que l’Ecole prépare l’apprenant non seulement à la vie, mais aussi au travail.

Excellence Monsieur le président de la République, l’école doit produire des cadres compétents, des soudeurs, des mécaniciens, des électriciens. L’Université doit produire des ingénieurs des avocats, des géomètres.

Donc quand dans un pays rien ne va plus, c’est à l’éducation qu’il faut poser la question. Quel type de cadre formons-nous dans nos écoles? Devons-nous toujours continuer par former des cadres incapables d’entreprendre, incapables de créer ? Non. Nous devons œuvrer pour le développement de notre pays en formant des cadres capables d’apporter des solutions aux difficultés de ‘os populations. Excellence Monsieur le président de la République, nous vous demandons pardon nous ajoutons notre modeste voix à celles qui nous ont précédé pour vous dire monsieur le président il faut pardonner. Prenez vos responsabilités pour qu’une amnistie présidentielle soit accordée en attendant l’évolution de la situation au niveau du parlement. Parce qu’aujourd’hui dans ce parlement se joue la force du plus grand nombre.

La démocratie n’est pas le meilleur système. Mais elle est mieux que le totalitarisme, la dictature et la révolution. Il faudrait que vous œuvriez dans ce sens pour qu’en fin, ce que tout le monde veut, que le peuple veut aujourd’hui, qui est la réconciliation des Béninois entre eux, soit effective.

Nous devons tout faire pour que le développement que vous avez amorcé grâce à votre capacité de mobilisation de fonds, et dont les résultats sont là, et qui reçoivent les félicitations des institutions financières, de la banque mondial, de FMI qui reconnaissent que l’effort a été fait pour assainir nos finances, soit pérenne. L’élargissement de notre assiette d’impôts est là. Mais, faites tout pour que les dettes n’englobent pas les recettes parce que nous avons besoin encore de nous mettre ensemble pour pouvoir pérenniser tout ce que vous avez entrepris. Nous avons besoin de nous entendre pour qu’au-delà de 2026, tout ce que vous aviez pu réaliser, devienne des actions pérennes. Cela est possible. C’est pourquoi une fois de plus, chers membres du gouvernement, vous devez continuer à trois ans de la fin de votre mandat, par tout faire pour pardonner nos frères. C’est en votre temps. Ce n’est pas vous qui les avez envoyés en prison. C’est la loi. Mais, il y a aussi une loi de les faire sortir de la prison. Mr le président de la République, nous vous demandons pardon d’œuvrer dans ce sens pour qu’il retrouve la paix, revoir leurs enfants, retrouver leur famille. Car, à l’heure où nous vous parlons, beaucoup de ménages sont en souffrance. Beaucoup d’enfants n’ont pas pu poursuivre leur cursus scolaire. Ce n’est pas vous qui les avez envoyés. Certes, c’est la loi mais aussi cette loi vous permet de les libérer. Voilà ce que j’ai à vous dire tout en souhaitant que les responsables de l’Union islamique, les responsables de l’église catholique et autres, pourront s’associer à cette démarche. Je rêve déjà pour que d’ici le 1er août, nos amis soient libérés et les exilés reviennent. En 1990 avant la Conférence des forces vives, le président Kérékou a pardonné. Il a accordé une amnistie à tous les exilés, les prisonniers même ses agresseurs. Vous pouvez aussi les libérer. C’est ce que j’ai à vous dire. Tout en espérant qu’Allah le tout puissant facilitera. »

Transcription Anselme HOUENOUKPO et Alban TCHALLA