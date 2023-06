Mondiaux Special Olympics Berlin 2023 : Bonne moisson pour les athlètes béninois

Vues : 8

Ce que vous devriez savoir : Les jeux mondiaux Special Olympics sont terminés à Berlin. La délégation béninoise n’y revient pas les mains vides. En effet, ayant été en Allemagne, pour prendre part à ces jeux grâce à l’accompagnement du Ministre des Sports à travers le Fndajsl, la délégation de Special Olympics Bénin que préside Moustapha Yaya, a tout mis en œuvre pour faire compter Bénin parmi celles ayant glané des médailles. Et au terme de cette compétition, le plus grand événement inclusif mondial réservé aux personnes à déficience mentale, les athlètes béninois rentrent heureux et surtout avec le sentiment du devoir accompli. Entrés en compétition le 18 juin, ils ont décroché pour l’honneur du pays un total de 12 médailles dont 2 en or. Les deux médailles en or ont été remportées par l’athlète Bénédicte Haïkou dans les épreuves (2km et 1km contre la montre). Elle a permis ainsi au Bénin de remporter la 1ère place au Cyclisme Dame. Avant ses performances, il y a eu celles de Raymond Fachina qui, en occupant la 2e place au 200m (Athlétisme), s’est adjugé une médaille en argent. 5 médailles en bronze ont été également décrochées par la délégation. Et elles ont été les œuvres de Ronel Fandohan (Bocce Single) et de Nonvigbe Adannou en haltérophilie précisément dans les épreuves Squat, développer coucher et arraché jeté et au classement général.

Anselme HOUENOUKPO