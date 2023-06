Basket-ball/Finale Youzou Ligue Pro saison 2022-2023 : Elan Coton décroche le titre, la Fbbb tient un nouveau pari

Vues : 7

Les joueurs de Elan Coton savourant leur sacre

Ce que vous devriez savoir : La Fédération béninoise de Basket-ball (Fbbb) a procédé, le samedi 24 juin 2023, à la clôture de la saison 2023 du Championnat national de Basket-ball “YouZou Ligue Pro’’. C’est à travers les finales qui ont eu lieu à l’Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred Quenum. On retient en général le sacre d’Élan Coton BBC, aussi bien chez les Hommes que chez les dames devant les portuaires de l’Association sportive du Port autonome de Cotonou (Aspac). En termes des performances, les Dames de Elan Cotob BBC se sont imposées (69-52) grâce à coaching payant de John Assad Kadi. Ceci malgré un sursaut d’orgueils des coéquipières de Marlène Somakou à un moment donné du match. Pour leur part, les hommes ont dû puiser dans leur dernier retranchement pour venir à bout des portuaires. Cette finale remportée (77-73) a été âprement disputée, tellement les deux équipes voulaient s’offrir le graal. Pour le compte de la 3ème place, Renaissance BBC, dans la petite finale face à Réal Basket BBC de Parakou, s’est imposé sur le score de 61-83.

Le cliché de la finale Homme : Élan Coton BBC a démarré avec ses anciens champions, tels Vivien Tossou, Arnauld Yacoubou et l’ancien tôlier de l’Aspac, Romaric Quenum. Face aux portuaires qui jouent leur première finale depuis 2021, les champions en titre ont tenté de vite creuser l’écart. Mais, les 5 majeurs de Adéremi Adéwunmi font bloc et répondent du tic au tac. Vivien Tossou (13pts, 7 rebonds, 6 assists, 1 interception) lors du Game 1 des Playoffs et Yves N’garansou (19pts, 12 rebonds, 2 assists, 2 steals) lors du Game 2 des Playoffs s’opposent aux bonnes réactions des portuaires qui ont même pris les devants au tableau des scores à 5’ de la fin du 2e quart temps. En effet, 20 – 20 à 7m40 de la fin dudit quart temps, Aspac réussit à inscrire 5 nouveaux points contre 2 pour Elan Coton. 25-23, les champions en titre se remobilisent et plante 13 points alors les portuaires n’en réussissent que 11. Ainsi, les joueurs de Elan Coton vont à la pause en étant en tête d’un point (36-35). Un écart qu’ils ont défendu au troisième quart temps qui ont fini (53-52). Dans le dernier quart temps, les portuaires jettent leur dernière énergie dans la partie. Cela va être payant jusqu’à 3 minutes de la fin où, ils sont passés (70 -71) au tableau des scores. Toute la salle s’explose. Mais c’est sans compter avec le sursaut des champions qui vont grâce à Adjado Kalim qui a su élever son niveau de jeu au fil des matchs, revenir au score puis mettre d’autres points supplémentaires pour finir par s’imposer 77-73.

Ce qu’en disent les acteurs : Au terme des deux finales, des joueurs ainsi que des responsables se sont prononcés. C’est le cas de Landry Adognon, coach Aspac Dames qui se dit content de ses joueuses. «Nous avons connu une saison difficile avec la sanction de la Fédération. Il fallait utiliser notre réserve. Si nous sommes parvenues à être en finale, je ne peux que leur dire bravo», a-t-elle laché. De son côté, la joueuse de Elan Coton BBC Dames, Yirakin Hamdyath Orou s’est réjouie du titre. «Nous avions raté le titre la saison passée. Au début de cette saison, nous nous sommes données comme ambition de finir championne. Nous avons travaillé pour et nous y avons cru. Mission accomplie», apprécie-t-elle. Même si remporté le titre donne de la joie, le joueur de Elan Coton, Vivien Tossou a voulu être honnête. «C’est une victoire au forceps. On savait que cela allait être compliqué face à un adversaire qui s’est renforcé. Nous avons respecté les consignes du Coach pour arriver about », a-t-il dit. Pendant ce temps, le coach de Aspac, Adéremi Adéwunmi, salue la bravoure de ses poulains. « Cette finale, nous l’avons jouée. Je ne regrette rien », fait-il savoir en reconnaissance au mérite de ses joueurs qui ont tout donné.

Par ailleurs : Présent, Docteur Ismahinl Onifadé s’est réjoui de la qualité de jeu des équipes. Au nom de son Comité exécutif, il a félicité tous les joueurs et les encadrements techniques pour la qualité du travail. « Aspac a prouvé en Hommes comme en Dames qu’il n’a pas volé sa finale. Nous avons eu du plaisir à suivre les finales surtout, celle des Hommes », a souligné le Président de la Fédération avant d’ajouter que cette année les récompenses ont touché plusieurs équipes contrairement à l’année passée. Il donne rendez-vous aux acteurs pour la suite de la saison sportive.

Palmarès YouZou Ligue Pro de Basket-ball

Sénior Hommes

1er : Elan Coton BBC (Médaille en Or + Trophée + Ballons + 5000.000F)

2ème : Aspac BBC (Médaille en Bronze + Ballons + 1500.000F)

3ème : Renaissance BBC (Médaille en Argent + Ballons + 1000.000F)

4ème Réal Sport BBC (Ballons + 500.000F)

MVP Match de classement : N°13 – Moussa Abaka Kabirou (Renaissance BBC)

5 majeurs des finales

1- Yves-Louis Ngaransou (Coton)

2- Kora Monra Salim ASPAC

3- Okiki M. Afuwape (Elan Coton BBC)

4- Kalim Adjado (ASPAC BBC)

5- Kaneho Spero (Renaissance BBC)

Arbitre : Sofonou Morel, BELLO Yazid, HOUNGBEDJI Sylver

Sénior Dames

1ère : Elan Coton BBC (Médaille en Or + Trophée + Ballons + 5000.000F)

2ème : Aspac BBC (Médaille en Bronze + Ballons + 1500.000F)

MVP : Keita Véronica (Elan Coton BBC)

5 majeures des finales

1- Keita Véronica (Elan Coton BBC)

2- Agbayizo Ramouziath (Elan Coton BBC)

3- Osseni Malikath (ASPAC BBC)

4- Abel Marvellous (Elan Coton BBC)

5- Gbihi Cynthia (Elan Coton BBC)

Anselme HOUENOUKPO