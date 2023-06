Défis et enjeux liés à l’atteinte des ODD: Le Bénin accueille la 8ème rencontre des points focaux

Vues : 1

Photo de famille à l’issue de la cérémonie de lancement

La 8eme rencontre des points focaux du développement durable de la francophonie a démarré le lundi 26 juin dernier à Cotonou. C’est le Ministre d’État chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané qui a officiellement lancé les travaux de cette rencontre internationale à la salle Madiba de l’hôtel Golden Tulip de Cotonou.

De quoi s’agit-il : 7 ans après l’adoption de l’agenda 2030, le Bénin, pour son engagement en faveur de la réalisation des ODD, a accueilli la huitième rencontre des points focaux du développement durable de la francophonie. Ainsi, pendant 3 jours, les différents délégués des pays membres de la francophonie travailleront pour la mise en œuvre de l’agenda 2023 et des ODD à travers des échanges et partages d’expériences et de connaissances. Cette rencontre internationale a donc pour objectif de renforcer davantage les stratégies mises en jeu par l’Institut de la Francophonie et mettre en lumière les bonnes pratiques et les innovations en matière de développement durable. Elle est également une occasion pour les États membres de la Francophonie d’échanger sur les défis et les enjeux de la mise en œuvre de l’agenda 2030 et de ces objectifs de développement durable.

Que disent les autorités : Dans son mot de bienvenue, le Directeur général de la coordination et du suivi des objectifs de développement durable, Augustin Aguessy, a fait savoir que cette huitième rencontre des points focaux constitue l’aboutissement d’un travail collectif considérable entrepris dès la fin de la septième session de juin 2022 en Principauté d’Andorre quand le Bénin a été choisi pour accueillir l’événement. A l’entendre, cette rencontre vient à point nommer pour permettre de faire une revue des rapports nationaux volontaires des pays francophones qui sont candidats au forum politique de haut niveau. « …Cette rencontre permettra d’échanger sur les pratiques et expériences des pays en matière de mise en œuvre des objectifs de développement durable sur l’utilisation des outils de valorisation de notre écosystème et d’appréhender avec justesse la grille d’analyse du développement durable allégé de la Francophonie ainsi que les impacts de mesure incitatives mises en place pour accélérer le développement durable dans nos pays », a-t-il ajouté. Pour sa part, la Directrice de l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable, Cécile Martin Phipps, a salué l’engagement du Bénin dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable d’ici 2030. Elle a précisé que le Bénin est l’un des rares pays membres de l’organisation internationale de la francophonie à avoir présenté trois fois son rapport national volontaire au forum politique de haut niveau des nations unies. Poursuivant son allocution, elle a souligné qu’après 7 ans de l’échéance du programme de développement durable, il reste à faire puisque les projections actuelles montrent qu’il y a de risque de ne pas atteindre certaines des cibles des Odd d’ici 2030. « Le combat n’est pas encore perdu car l’espace francophone regorge des normes potentiels en termes de ressources humaines environnementales et économique vous en êtes la preuve », rassure-t-elle. Pour échapper à ce risque la Directrice de l’IFDD a invité les délégués à faire remonter aux grandes instances de la Francophonie leurs préoccupations et leurs besoins en matière de renforcement de capacité en matière de développement durable.

Ce qu’en dit le ministre : Procédant enfin au lancement des travaux, le ministre d’Etat Abdoulayé Bio Tchané, s’est d’abord réjoui de la tenue de cette rencontre au Bénin. Dans son intervention, il a fait savoir que, sept ans après l’adoption de l’agenda 2030, le Bénin comme d’autre pays se projettent déjà dans l’évaluation à mi-parcours de sa mise en œuvre. « En attendant que les résultats de ces évaluations soient produits, il est évident qu’il reste du chemin à parcourir. Les défis restent grands et les enjeux importants. Et pour y parvenir, nous avons besoin plus que jamais de promouvoir des cadres fédérateurs des initiatives, où s’échangent les bonnes pratiques et d’où émergent les positions communes, nécessaires pour être plus audibles dans un monde à priorités diverses et variées », a laissé entre le ministre. Il a pour finir formulé le vœu de discussions productives dont les résultats apportent une contribution positive et significative à la consolidation des progrès enregistrés par les différents pays et ouvrent de nouvelles perspectives vers des résultats encore plus grands et plus impactant.

Assise AGOSSA