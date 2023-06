Tournée du ministre de la décentralisation: Akotegnon s’enquiert de la gouvernance à Abomey-Calavi

Vues : 7

Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphael Akotegnon

Ce que vous devriez savoir : Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Raphaël Akotegnon, poursuit sa tournée sur l’état de la gouvernance. Le vendredi dernier, il s’est rendu dans la commune d’Abomey-Calavi pour voir les performances de la mairie et les problèmes auxquels elle est confrontée. A cette occasion, le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou a présenté les exploits réalisés par sa municipalité depuis son arrivée à la tête de la ville. Il en a également profité pour formuler quelques doléances au ministère de tutelle. Ceci, en présence du Préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia, les représentants des structures déconcentrées de l’État, des membres du conseil municipal, des cadres de l’administration municipale et les forces vives de la commune. A l’issue des échanges, le ministre a promis analyser et rechercher des approches de solutions aux différents problèmes posés en vue de booster le développement de la cité-dortoir. En présence du Préfet, le Ministre et le Maire d’Abomey-Calavi ont promis œuvrer pour relever les défis majeurs d’Abomey-Calavi pour le bonheur de ses populations.

Par ailleurs : Il faut noter que le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale a démarré depuis quelques jours sur toute l’étendue du territoire national sa tournée sur l’état de la gouvernance. L’objectif est de toucher du doigt, certaines réalités des populations à la base, apprécier les conditions de travail et de fourniture de services publics aux niveaux de l’administration territoriale et prendre connaissance des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la réforme structurelle afin d’envisager des approches de solutions dans une démarche participative et inclusive.

Assise AGOSSA