Eglise Catholique: La paroisse Sacré-Cœur d’Akpakpa fête 65 ans

Vues : 22

Mgr Roger Houngbédji au cours de son homélie

Ce que vous devriez savoir : De1958 à 2023, cela fait exactement 65 ans que la paroisse Sacré-Coeur d’Akpakpa existe. La messe inaugurale marquant la célébration de sa création, a été célébrée ce dimanche sous la présidence de l’archevêque de Cotonou, Mgr Roger Houngbédji, président de la Conférence épiscopale du Bénin. Cette messe a été concélébrée par plusieurs prêtres en présence de Mgr Victor Agbanou, des fidèles, religieuses et invités. Plusieurs évènements ont marqué cette journée de commémoration des noces de diamant de ladite Eglise riche en couleurs. Ce fut aussi l’occasion pour rendre grâce à Dieu pour la foi qui s’affermit et s’agrandit au sein de cette communauté catholique ainsi que de la construction de leur Eglise démarrée, il y a 5 ans. L’Assemblée a félicité et remercié Mgr Victor Agbanou, Evêque émérite de Lokossa et président sortant de la Conférence épiscopale pour le service rendu à la communauté et a prié pour Mgr Roger Houngbédji, qui actuellement le succède.

Vue partielle des participants à la messe

Entre les lignes : Dans son homélie, Mgr Roger Houngbédji a mis l’accent sur trois aspects à savoir la confiance, la patience et la foi authentique. Se basant sur les textes liturgiques de ce dimanche, il a rappelé aux paroissiens qu’ils ont l’obligation de se mettre correctement à l’écoute des appels du Seigneur et de devenir les collaborateurs du Christ. A titre illustratif, le prophète Jérémie dont a parlé la première lecture, explique-t-il, est un modèle. Un modèle à suivre par les chrétiens parce qu’il garde confiance en Dieu malgré toute l’adversité dont il est victime. Il a souhaité que les chrétiens aient la solidarité entre eux et qu’ils prennent de bonnes décisions dans l’évangile du jour. Ce qui développe-t-il, va leur permettre d’être des témoins du Christ. Le père célébrant a salué les mérites des collaborateurs dont des pères SMA, catéchistes, choristes et tous ceux qui animent cette vie pastorale. « Il faut reconnaitre en la paroisse Sacré-Cœur que la grâce de Dieu est répandue en abondance par multitude. Les pionniers de cette paroisse ont répondu favorablement à l’appel du Seigneur et nous ont légué l’héritage de la foi. En célébrant aujourd’hui cet anniversaire, nous sommes appelés à nous mettre pareillement à l’écoute des appels du Seigneur pour être d’authentiques témoins du Christ », a –t-il déclaré. Par ailleurs, l’Evêque a déploré que des chrétiens prennent les sacrements d’initiation et disparaissent.

Alban TCHALLA