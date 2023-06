Clôture championnat Ligue Pro 2022-2023 : Coton Fc accroché, Loto s’offre une fin en beauté

Vues : 6

Les Lotoboys à la fin de la saison 2022-2023

C’est la fin de lasaison 2022-2023 de football du Bénin. Ce week-end, le public sportif béninois a suivi les matchs comptant pour la 24e et dernière journée de cette saison de la Super Ligue Pro de football. Déjà champion et qualifié pour les préliminaires de la Ligue africaine des champions, Coton Fc a partagé les points avec AsVO (0-0) pour ce dernier acte du championnat. Pour sa part, l’équipe de Grand Popo, Loto Popo qui a finalement gardé la 2e place, synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la coupe CAF, a offert une célébration digne à ses fans. L’équipe conduite par Mathias Déguénon s’est imposée à Damissa FC de N’Dali (1-0) au stade communal de Grand-Popo. L’unique but inscrit a été l’œuvre de Bienvenu Vigninou (1-0, 26e). Cette victoire permet à l’équipe vice-champions de la Super Ligue Pro de football, saison : 2022-2023 de comptabiliser 51points+18 en 24 matches joués. Ce parcours, pour le directeur Général de Loto-Popo SA, Wilfriedo Ayibatin, est un rattrapage des ambitions pour l’équipe. « Loto-Popo est une équipe qui a rattrapé ses ambitions. Lorsque vous regardez le parcours de l’équipe, nous avons réalisé des goals différentiels les plus élevés. Sur 32 buts marqués, nous avons mis 18 à l’extérieur. Cela ne se dit pas souvent, mais c’est qui caractérise les grandes équipes », a laissé entendre le Directeur.

Entre les lignes : Parlant des récompenses, il faut préciser que la saison 2021-2022, l’équipe championne (Coton Fc) a eu un chèque de 10 millions Fcfa tandis que et Loto Popo (vice-championne) a reçu 5 millions de FCFA. Reste à voir ce qu’il en sera de cette édition.

Anselme HOUENOUKPO