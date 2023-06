Contre des tentatives répétées d’abus de droit ‘’des Démocrates’’: Le Groupe parlementaire UP-R dénonce un comportement contre-productif

Vues : 19

Les députés membres du Groupe parlementaire Union-Progressiste le Renouveau n’admettent pas les comportements de leurs collègues du Groupe parlementaire les Démocrates depuis l’installation de la 9ème législature. Ils l’ont fait savoir à travers la conférence de presse intitulée : «Pour une mandature de responsabilité et d’écoute des mandants » qu’ils ont animée ce jeudi 22 juin 2023 dans la salle Kolawolé Antoine Idji du palais des gouverneurs à Porto-Novo.

Face aux professionnels des médias, le Président du groupe parlementaire Union progressiste le Renouveau, l’honorable Aké Natondé et ses pairs ont fait remarqué que « Cette première session ordinaire de notre mandature a été marquée par la persistance des propos et comportements peu vertueux des députés de l’un des partis de l’opposition que notre peuple a bien voulu envoyer à l’Assemblée Nationale.» Les conférenciers ont poursuivi avec des séries de questions : « A quoi mène l’attitude de ceux qui ne se mettent pas à jour, par rapport à leur connaissance des textes, parfois en vigueur depuis plusieurs décennies et qui s’introduisent dans les débats avec tonitruance et des propos inutilement excessifs ? A quoi cela conduit, quand une force politique adopte une attitude d’obstruction afin d’obtenir de la Cour Constitutionnelle, plus de droits qu’elle ne mérite et retardant du coup, le démarrage des activités pour lesquelles le Parlement existe ? Comment qualifie-t-on l’attitude de celui qui profite du principe d’avoir des droits, pour exagérer, pour en demander plus qu’il ne faut, quitte à compromettre le fonctionnement de l’institution, et en même temps, trompent l’opinion publique en jouant aux victimes ? »

En conclusion, les députés UP-R estiment que leurs collègues du parti Les Démocrates sont dans une posture d’abus. « Il s’agit d’un abus. Abus de droit. Abus de prérogatives. Abus de fonction. Ce n’est pas acceptable au regard des principes élémentaires de la bonne gouvernance. Ce n’est pas acceptable, au regard de la loi. Ce n’est pas acceptable, au regard de l’éthique. » Ont-ils dénoncé. Tout en condamnant ce comportement qu’ils qualifient de ‘’contre-productif’’, les conférenciers invitent l’opposition qui constitue l’un des groupes parlementaires minoritaires de l’Assemblée Nationale, à améliorer ses approches.

Les deux autres points objets de la conférence de presse sont relatifs au débat d’orientation budgétaire et la question du contrôle de l’action gouvernementale.

Fidèle KENOU