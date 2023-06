Audience à l’Assemblée nationale: Vlavonou échange avec les maires et le Préfet du Plateau

Vues : 3

Photo d’ensemble

Une délégation des maires du Plateau composée notamment de Franck Okpeicha d’Ifangni, Nestor IDOHOU de Sakété, Cyrille Adégbola d’Adja-Ouèrè avec à leur tête le Préfet du département du Plateau Daniel Valère SETONNOUGBO a été reçue en audience ce mercredi 21 juin 2023 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo par le Président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou VLAVONOU. Selon les hôtes du Président, cette rencontre a permis de féliciter l’autorité parlementaire pour sa réélection à la tête du parlement béninois. Ils ont profité de cette occasion pour échanger avec le Président des questions relatives au développement national et au niveau du département du plateau. A la fin de l’audience Daniel Valère SETONNOUGBO, préfet du département du plateau s’est confié à la presse parlementaire en ces termes :

« …En compagnie d’une délégation composée des Maires et cadres du plateau, nous sommes venus dire de vives voix nos félicitations au Président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou VLAVONOU pour sa réélection à la tête du parlement béninois. En suite, nous avons profité de l’occasion pour échanger avec lui sur des questions de développement non seulement au plan national mais aussi au plan départemental. Il s’agit des questions liées à l’éducation, aux pistes de desserte rurale dans le département du plateau. Le département du plateau est l’un des nouveaux départements créés et avec les efforts du gouvernement, aujourd’hui le visage que présentait le plateau lorsque nous prenons les rênes en 2016, aujourd’hui le département a changé complètement surtout par rapport aux infrastructures routières. Avant, pour quitter Porto-Novo pour le plateau, ce n’était pas facile quand je prenais les rênes. Mais aujourd’hui, en quarante minutes, on peut quitter le plateau pour Porto-Novo. La voie Sakété, Zian Ifangni est devenue une réalité. Nous sommes très satisfaits au sortie de ces échanges. Le Président Louis Gbèhounou VLAVONOU nous a promis être porte-parole du plateau auprès de ses collègues députés pour que le développement puisse être équilibré au niveau de toutes les régions comme le fait déjà le Chef de l’État Patrice TALON… »

Propos recueillis par Fidèle KENOU