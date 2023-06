Steve HODA,CEO AfriCereal Group: « Les start-ups sont des acteurs-clés des exportations agricoles»

Vues : 3

Pour Steve HODA, CEO de AfriCereal Group, les start-ups sont essentielles dans la production et l’exportation agricoles au Bénin. Dans cette interview réalisée en marge du Forum Economique Bénin 2023 pensé par la Fondation Konrad Adenauer, il nous explique les produits, les destinations et le rôle que peut jour son groupe dans les exportations agricoles.

L’Evénement Précis : Lors du panel de discussion organisé ce jeudi 22 juin en marge duForum Economique Bénin 2023, il a été question du Label Bénin. A quoi correspond aujourd’hui le label Bénin en matière d’exportation agricole ?

Steve Hoda : Le label Bénin en matière d’exportation agricole représente la reconnaissance de la qualité, de la diversité et du potentiel des produits agricoles béninois sur les marchés internationaux. Il est le symbole de l’excellence et de la conformité aux normes internationales de qualité, de sécurité alimentaire et de durabilité.Le label Bénin garantit aux acheteurs étrangers que les produits agricoles en provenance du Bénin ont été cultivés, transformés et commercialisés selon des pratiques respectueuses de l’environnement, des normes de qualité élevées et des principes du commerce équitable.Ce label est le résultat d’efforts conjoints des autorités béninoises, des producteurs agricoles, des organisations de la société civile et des partenaires commerciaux internationaux. Il vise à renforcer la réputation et la compétitivité des produits agricoles béninois sur les marchés mondiaux, tout en favorisant le développement économique, social et environnemental du secteur agricole au Bénin.Le label Bénin est donc un gage de confiance pour les consommateurs et les importateurs, et il permet aux entreprises béninoises d’accéder à de nouveaux marchés, d’augmenter leurs exportations, de valoriser leur savoir-faire et de contribuer au développement durable du pays.

Cependant, il est important de souligner que l’obtention et le maintien du label Bénin nécessitent un engagement continu des acteurs du secteur agricole pour maintenir des normes élevées de qualité, de traçabilité, de durabilité et de responsabilité sociale. Cela implique également une collaboration étroite entre les différents acteurs de la chaîne de valeur, ainsi qu’une veille constante pour s’adapter aux exigences changeantes des marchés internationaux.

Quel est le rôle des start-ups à cet effet ?

Les start-ups jouent un rôle essentiel dans le contexte de l’exportation agricole du Bénin. Elles apportent une dynamique d’innovation, de créativité et de flexibilité, ce qui les rend particulièrement bien adaptées pour saisir les opportunités et relever les défis liés à l’exportation agricole.Voici quelques-uns des rôles clés des start-ups dans le domaine de l’exportation agricole :

Innovation : Les start-ups sont souvent porteuses d’idées nouvelles et de solutions innovantes. Elles peuvent développer de nouveaux produits, processus ou modèles commerciaux qui répondent aux besoins spécifiques des marchés internationaux. Leur agilité leur permet de s’adapter rapidement aux évolutions du marché et de proposer des offres différenciées.

Accès aux marchés internationaux : Les start-ups peuvent faciliter l’accès aux marchés internationaux pour les producteurs agricoles locaux. Elles peuvent créer des canaux de distribution directs ou utiliser des plateformes en ligne pour mettre en relation les producteurs avec des acheteurs étrangers. Cela permet aux producteurs de bénéficier de débouchés à l’exportation sans avoir à surmonter les obstacles traditionnels de l’exportation.

Technologies et digitalisation : Les start-ups apportent souvent des solutions technologiques et des outils de digitalisation qui améliorent l’efficacité, la traçabilité et la qualité des produits agricoles. Elles peuvent développer des applications mobiles, des plateformes en ligne ou des capteurs connectés qui facilitent la gestion des opérations agricoles, la logistique et la communication avec les partenaires commerciaux.

Renforcement des capacités : Les start-ups peuvent jouer un rôle de formation et de conseil auprès des producteurs agricoles locaux. Elles peuvent les aider à améliorer leurs pratiques agricoles, leur gestion, leur marketing et leur conformité aux normes internationales. Cela contribue à renforcer les capacités des acteurs locaux et à accroître leur compétitivité sur les marchés internationaux.

En résumé, les start-ups sont des acteurs clés de l’exportation agricole, car elles apportent l’innovation, la technologie, l’agilité et l’accès aux marchés internationaux. Leur collaboration avec les acteurs traditionnels du secteur agricole peut stimuler la croissance économique, favoriser l’entrepreneuriat local et renforcer la position du Bénin dans le commerce international des produits agricoles.

Quels sont les produits agricoles qu’une PME sans grand moyen peut exporter aujourd’hui ?

Une PME sans grands moyens peut se concentrer sur l’exportation de produits agricoles à valeur ajoutée et à fort potentiel de marché. Voici quelques exemples de produits agricoles qu’une PME peut envisager d’exporter :

Produits transformés : Les produits agricoles transformés tels que les confitures, les sauces, les épices, les huiles essentielles, les snacks ou les produits déshydratés peuvent être exportés avec une valeur ajoutée significative. La transformation permet de prolonger la durée de conservation, de diversifier l’offre et de répondre aux exigences spécifiques des marchés internationaux.

Produits bio ou éco-responsables : La demande pour les produits bio, issus de l’agriculture biologique, et éco-responsables est en croissance constante dans de nombreux pays. Les PME peuvent se spécialiser dans la production et l’exportation de produits agricoles respectueux de l’environnement, tels que les fruits et légumes bio, le café, le cacao, les épices ou les produits à base de plantes médicinales.

Produits locaux et traditionnels : Les produits agricoles locaux et traditionnels bénéficient souvent d’un attrait spécifique sur les marchés internationaux. Les PME peuvent mettre en valeur la richesse culturelle et gastronomique de leur région en exportant des produits tels que des fruits exotiques, des condiments traditionnels, des produits artisanaux ou des variétés de céréales et de légumes spécifiques.

Produits à haute qualité gustative : Les produits agricoles de haute qualité gustative, tels que les fruits frais, les épices rares, les variétés de café ou de thé d’exception, peuvent également être exportés avec succès. Les PME peuvent se spécialiser dans la production de ces produits de qualité supérieure en mettant l’accent sur les pratiques agricoles de pointe et les méthodes de traitement spécifiques.

Il est important pour une PME de choisir des produits qui correspondent à ses ressources, compétences et capacités de production. Il est également essentiel d’identifier les marchés cibles appropriés, de comprendre les exigences réglementaires et les normes de qualité internationales, et de développer des partenariats solides avec des distributeurs ou des importateurs locaux pour faciliter l’exportation des produits agricoles.

Quelles sont les meilleures destinations ?

Les meilleures destinations pour les produits béninois dépendent du type de produit agricole et de ses caractéristiques spécifiques. Cependant, voici quelques destinations qui peuvent présenter des opportunités intéressantes pour les produits béninois :

Pays voisins de la sous-région : Les pays voisins tels que le Togo, le Niger, le Burkina Faso et le Nigeria offrent un marché potentiel important pour les produits béninois en raison de la proximité géographique, des liens commerciaux et culturels étroits, ainsi que des accords régionaux de libre-échange. Ces marchés peuvent être plus accessibles en termes de logistique et de distribution.

Pays de l’Union européenne : L’Union européenne (UE) constitue un marché attractif pour de nombreux produits agricoles béninois. Les pays tels que la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni importent une large gamme de produits agricoles, y compris les fruits et légumes, le cacao, le café, les épices et les produits transformés. Cependant, il est important de se conformer aux normes de qualité et de sécurité alimentaire de l’UE.

Marchés émergents : Certains marchés émergents en Asie, en particulier en Chine et en Inde, présentent des opportunités croissantes pour les produits agricoles béninois. Ces pays connaissent une demande croissante de produits tels que le cacao, les noix de cajou, les fruits tropicaux et les produits bio. Toutefois, il convient de prendre en compte les réglementations d’importation spécifiques et les exigences phytosanitaires de ces marchés.

Marchés spécialisés : Il peut être avantageux de se concentrer sur des marchés spécialisés qui ont une demande spécifique pour certains produits béninois. Par exemple, certains pays nordiques comme la Suède et la Norvège sont réputés pour leur intérêt pour les produits biologiques et éco-responsables. De même, les États-Unis et le Canada sont des marchés importants pour les produits biologiques et équitables.

Il est recommandé de mener une étude de marché approfondie pour identifier les marchés potentiels les plus adaptés aux produits béninois spécifiques. Cela permettra de mieux comprendre la demande, la concurrence, les réglementations et les opportunités commerciales dans chaque destination, et d’adapter la stratégie d’exportation en conséquence.

En quoi AfriCereal Group peut aider dans ce sens ?

AfriCereal Group peut jouer un rôle clé pour aider les entreprises béninoises à exporter leurs produits agricoles. Voici quelques façons dont AfriCereal Group peut apporter son soutien :

Accompagnement et conseil : AfriCereal Group peut fournir un accompagnement et des conseils aux entreprises intéressées par l’exportation. Cela peut inclure des informations sur les marchés cibles, les exigences réglementaires, les normes de qualité, les canaux de distribution, ainsi que des conseils sur la mise en place d’une stratégie d’exportation efficace.

Développement de réseaux et partenariats : AfriCereal Group possède une expérience et une expertise dans le secteur agricole et dispose d’un réseau étendu de partenaires locaux et internationaux. Ils peuvent faciliter la mise en relation des entreprises avec des partenaires potentiels tels que des importateurs, des distributeurs, des organismes de certification, des institutions financières, etc.

Formation et renforcement des capacités : AfriCereal Group peut proposer des programmes de formation et de renforcement des capacités axés sur l’exportation. Cela peut inclure des formations sur les normes de qualité, la gestion des chaînes d’approvisionnement, la logistique internationale, les techniques de négociation, le marketing international, etc. Ces formations aideront les entreprises à se préparer efficacement à l’exportation.

Accès aux infrastructures et services : AfriCereal Group peut fournir un accès aux infrastructures et aux services nécessaires à l’exportation. Cela peut inclure l’utilisation de leurs installations de stockage, d’emballage et de transformation, l’accès à des équipements de qualité, ainsi que des services de transport et de logistique pour faciliter l’acheminement des produits vers les marchés cibles.

Promotion des produits béninois : AfriCereal Group peut jouer un rôle actif dans la promotion des produits agricoles béninois sur les marchés internationaux. Cela peut inclure la participation à des salons et foires commerciales, l’organisation de missions commerciales, la création de plateformes en ligne pour la promotion des produits, ainsi que des activités de marketing et de communication ciblées.

En collaborant avec AfriCereal Group, les entreprises béninoises peuvent bénéficier de son expertise, de ses ressources et de son réseau pour développer leurs activités d’exportation, accéder à de nouveaux marchés et augmenter leurs chances de succès à l’échelle internationale.

Entretien réalisé par Olivier ALLOCHEME