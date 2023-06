Soutenance sur l’implication des femmes dans la pratique de la cybercriminalité: Thierry Laurent Dannon décroche son master en Sociologie à l’Uac

Vues : 3

La salle de conférence du Larred a servi de cadre le mercredi 14 juin 2023 sur le campus de l’université d’Abomey-Calavi, à la soutenance de mémoire de master 2 deThierry Laurent Dannon dans la spécialisation, Genre et gestion des projets de développement (MGGPD). L’impétrant a mené ses recherches sur le thème : « Femmes dans la pratique de la cybercriminalité dans la commune d’Abomey-Calavi ».

Thierry Laurent Dannon présente les résultats de ses recherches

Mention très bien avec la note de 17 sur 20. C’est le délibéré du jury qui a sanctionné la soutenance de mémoire de master 2 deThierry Laurent Dannon. Après avoir exposé les résultats de son travail porté sur le thème : « Femmes dans la pratique de la cybercriminalité dans la commune d’Abomey-Calavi », Thierry Laurent Dannon s’est défendu en apportant des réponses aux questions des membres du jury. L’objectif de son travail est d’analyser l’implication des femmes dans la pratique de la cybercriminalité à Abomey-Calavi. Selon Thierry Laurent Dannon, la croyance populaire véhiculait l’idée selon laquelle la cybercriminalité, est uniquement l’affaire des hommes. Mais, à l’issue de sa recherche, il a révélé que les femmes s’y adonnent. Pour aboutir à ses résultats, l’impétrant a mené une enquête auprès de 85 acteurs dont les données ont été analysées à partir de la théorie de la déviance de H. S. Becker (1985). II ressort de l’analyse de ses résultats que les implications économiques de l’émancipation des femmes expliquent la recrudescence de la cybercriminalité féminine à Abomey-Calavi. « Les femmes impliquées dans la pratique de cybercriminalité pensent que la réussite sociale passe nécessairement par l’indépendance financière, et elles préfèrent emprunter des chemins illégaux pour atteindre cette indépendance », a fait savoir Thierry Laurent Dannon. Il poursuit en disant que le recours aux matériaux religieux endogènes est en rapport avec la perception et la logique de ces dernières induisant ainsi bien des déviances. Après avoir examiné son travail, le jury a jugé que le sujet est original et actuel entrant dans la sociologie de déviance et traité avec une démarche méthodologique adéquate. « Le candidat a sorti des résultats très satisfaisants. Le document est bien aéré », a précisé l’examinateur Dr Yarou Guera. Il faut noter que le jury a été présidé par le Dr Auguste Takpè.

Alban TCHALLA