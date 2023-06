5e journée éliminatoires CAN 2024/Bénin-Sénégal: Les Guépards du Bénin, vaincre avant Maputo

Vues : 12

Les Guépards du Bénin ici en regroupement

Le Bénin et le Sénégal se croisent le samedi 17 juin 2023, à partir de 20h, au stade GMK de Kouhounou. Si pour les Lions de la Teranga, l’objectif est de sauvegarder son honneur, vu qu’ils ont déjà leur ticket en poche, il est tout autre pour les Guépards. Les hommes de Gernot Rohr en lutte pour la 2e place ont besoin de points. Et ceux contre les champions d’Afrique comptent également. Ils doivent alors gagner pour continuer à avoir leur destin entre leurs mains avant le 6e et dernier match qui aura lieu à Maputo. Ainsi, Stéphane Sessegnon, Khaled Adénon, Steev Mounié et les autres devront jouer ce match contre le dernier de leur carrière. Les champions d’Afrique amenés par Sadio Mané pas forcement dans l’obsession d’une victoire ne lèveront tout de même pas le pied. Ils sont à craindre et peuvent faire mal à tout moment. Il va falloir donc être bien costaud pour les contenir dans un premier temps et ensuite faire preuve d’efficacité pour les dompter. Et cela, les Guépards qui l’avaient réalisé par le passé contre la Zambie (3-0), le Ghana (1-0) et en 2019 contre l’Algérie (1-0) devraient le remettre pour le plaisir de leur fans dont l’arrivée massive au stade s’annonce. Mais à défaut de gagner, il faut être en mesure de partager les points. C’est-à-dire sortir du stade avec 1 point pour aller jouer la dernière finale au Mozambique. D’ailleurs, Gernot Rohr l’avait déjà dit «gagner ou perdre ici, il faut aller gagner en Mozambique pour se qualifier. Mais cela ne serait pas une raison pour ne pas tenter de renouer avec la victoire au stade général Mathieu Kérékou qui semble ne plus faire le bonheur des Guépards.

-L’équipe Sénégalaise à Cotonou ce jour

Contrairement à ce qui est annoncé, la sélection sénégalaise foulera le sol béninois ce vendredi dans la journée. L’équipe n’a pas pu faire le déplacement dans son entièreté le jeudi 15 juin 2023. Selon les informations, des membres du staff et des autorités sont déjà à Cotonou. Mais, le groupe des joueurs, lui, rejoint le Bénin ce jour. A Cotonou, l’équipe fera la reconnaissance de la pelouse à partir de 20h. Ceci, après que les Guépards aient fini leur dernière séance d’entrainement.

-Tout savoir sur les conditions d’accès au stade

Dans le cadre dudit match, le Gouvernement béninois pour permettre aux Guépards d’avoir derrière eux le 12e homme pour les pousser à la victoire, a décidé de subventionner les tickets d’entrée au stade. A cet effet, lesdits tickets sont à retirer gratuitement. Et le ministère des sports et la fédération béninoise de football ont rendu public les heures et les sites où se feront les retraits. Il est également précisé que les portes d’accès au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, seront ouvertes à partir de 16h00.

Heures de retrait

-le vendredi 16 Juin 2023, de 9h00 à 17h00.

-le samedi 17 Juin 2023, de 9h00 à 12h00.

Les lieux de distribution retenus sont:

-Esplanade intérieure du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou

-Hall des Arts de Cotonou

-Stade René Pleven d’Akpakpa

-Siège du 10ème Arrondissement de Cotonou ( Zogbo)

-Maison du peuple d’Agla

-Siège de l’arrondissement de Godomey

-Mairie d’Abomey-Calavi

-Siège de la Fédération Béninoise de Football à Porto-Novo

-Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo

Anselme HOUENOUKPO