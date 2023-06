Transformation de la Bibliothèque de Fifadji en cantine: L’ex-CA Robert Gbeffè s’indigne et interpelle les autorités

Vues : 2

Vu l’état actuel dans lequel se trouve la Bibliothèque de Fifadji, l’ancien chef du 9ème arrondissent de Cotonou, Robert Gbeffè a réagi exprimant toute sa désolation de sa disparition. Il profite de cette occasion pour interpeller les autorités à divers niveaux notamment les autorités communales.

Robert Gbeffè

Qu’est-ce qu’il faut savoir : Erigée en 2013 dans le 9ème arrondissement de Cotonou, la bibliothèque de Fifadji se trouve dans un état de délabrement et transformée en cantine, selon l’ex Chef du 9ème arrondissement Robert Gbeffè, l’un des bâtisseurs de cet espace de savoir. Il se souvient des démarches ayant permis l’érection de cette infrastructure d’importance majeure et dit avoir du mal à comprendre à l’inaction des autorités. « Ce n’est pas normal. C’est irresponsable de la part de mes successeurs et surtout de l’administration communale », se désole-t-il tout en se rappelant de l’appel qu’il a lancé dans son allocution de passation de service le 15 août 2015. « Cette bibliothèque est suffisamment visitée par des jeunes et étudiants de toutes sortes. Veillons à ce que cette flamme ne s’éteigne jamais », indique-t-il. Selon ses dires, l’administration est une continuité et il est du devoir des responsables de l’arrondissement de préserver ce joyau. « Quand je remonte à la création de cette bibliothèque, je me rappelle du maire d’Orvault (Nantes France), Joseph Parpaillon qui a répondu favorablement à notre demande en mettant à notre disposition un lot inestimable de livres que le couple Nicéphore et Rosine Soglo ont complété pour l’installation de cette bibliothèque. Nous l’avons fait parce que nous avions constaté que la grammaire était bafouée par les enfants et nous avons conscience de ce que représente une bibliothèque pour la jeunesse. Quand nous l’avons fait, nous avons vu l’engouement des jeunes élèves et amoureux de la lecture dans la fréquentation de cette bibliothèque », a rappelé Robert Gbeffè. Il déplore que c’est plus de 4000 livres qui ont été abandonnés aux intempéries puis entassé dans des cantines et des cartons.

Entre les lignes : « Ça fait mal parce que nous nous sommes investis dans ce projet qui est censé vivre longtemps, mais qui n’a pas traversé une décennie. Si c’est parce que c’est nous qui l’avions fait avec nos propres sous pour qu’elle soit abandonnée, alors, qu’ils aillent détruire également le pont de Fifadji. Puisque nous avons été également à l’origine de la construction de ce pont à travers l’un de nos contacts à Génève », s’est indigné l’ancien chef du 9ème arrondissement. Il proteste pour dire que cette bibliothèque et le pont de Fifadji ne sont pas seuls. « Le CEG le Nokoué par exemple, j’étais à l’origine de ce collège, allez à Zè, à Dan et autres demander ce que nous avons fait quand nous étions encore en activité. Mais je suis farouchement contre le fait que cette bibliothèque ait vécu ce sors et c’est pour cela que j’interpelle les autorités municipales de la ville de Cotonou », a martelé Robert Gbeffè.

Par ailleurs : Il estime qu’à défaut de l’entretenir et de la maintenir dans le girons de l’arrondissement, les livres de cette bibliothèque pourraient être redistribuer aux collèges de la ville qui ont des bibliothèques ou carrément réinstaller la bibliothèque dans une autre école qui n’en possède pas. Sinon, il s’interroge si tout ce que fait actuellement le président Talon, sera abandonné dès son départ du pouvoir.