Arrondissement de Ouèdo: Le maire Ahouandjinou confie l’intérim du CA décédé à Pierre Gbégnon

C’est tout un mérite pour Pierre Gbégnon, acteur politique émérite et fin connaisseur des questions de développement de la zone. Ses actions à la tête de l’arrondissement de Togba prouvent à suffisance le choix fait en lui par le maire Ahouandjinou pour conduire les destinées, provisoirement de l’arrondissement frère de Ouédo en attendant l’élection d’un nouveau chef d’arrondissement. Le niveau de développement appréciable de Togba avec l’érection de plusieurs nouvelles infrastructures sociocommunautaires, le tracé de nouvelles voies et autres acquis sont à mettre à l’actif de Pierre Gbégnon qui ne manquera de faire profiter Ouèdo de ses atouts personnels de gestion efficiente d’une collectivité locale. Pierre Gbégnon, leader et membre influent du parti Union Progressiste dans la 6 ème circonscription électorale est l’exemple d’une jeunesse assidue à la tâche citoyenne, une qualité qu’il dissimule dans l’humilité légendaire qui le caractérise.

