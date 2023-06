Crise au sein du conseil communal de Copargo: FCBE saisit Talon pour trancher

« …Nous ne comptons que sur l’application des textes en vigueur, une des marques qui caractérisent le gouvernement de la rupture dirigé de main de maître par son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, Président de la République, pour rétablir l’ordre au sein de ce conseil. C’est pourquoi, nous prenons l’opinion publique à témoin de ce que toute personne qui utilise sa posture administrative pour prêter main forte au maire et ses adjoints en vue d’empêcher le déclenchement de la procédure de destitution œuvre par la même occasion contre l’application des textes en vigueur et par ricochet, contre le développement de la commune de Copargo.» Extrait d’une récente déclaration de presse faite par neuf conseillers FCBE à propos de la crise qui règne en ce moment au sein du conseil communal de Copargo.

Les responsables du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) sont décidés à aller au bout de leur action pour s’entendre raison dans la crise qui secoue, depuis quelques temps, le conseil communal de Copargo dans le département de la Donga. Objet d’un vote de défiance du parti qui lui a retiré depuis plusieurs semaines sa confiance, le maire de Copargo Ignace Ouorou et ses deux adjoints, alors élus sur la liste FCBE, continueraient d’assumer leurs fonctions respectives. La requête en date du mardi 25 avril 2023 adressée par les conseillers FCBE au préfet de la Donga pour enclencher la procédure de destitution de ces derniers, est restée lettre morte à ce jour, selon des sources proches du parti. Il en est de même de la lettre de relance, après un délai d’attente. Objet de deux procédures juridiques, retrait de confiance par le parti Fcbe qui l’a élu et la demande de sa déchéance par la majorité absolue du Conseil communal, le maire Ignace Ouorou et ses deux adjoints sont toujours en poste. D’où la récente décision des responsables du parti de faire appel directement au chef de l’Etat Patrice Talon pour trancher, déçus par ailleurs par « le mutisme » du ministre de la décentralisation Raphael Kotègnon, qui à les croire, serait resté jusque-là sans réaction face à la situation. En portant l’affaire devant le Président de la République, le parti espère qu’une suite soit donnée à sa requête de convocation du conseil communal pour mettre en exécution le vote de défiance contre le maire « qui a battu le record de l’impopularité au sein du parti. »

