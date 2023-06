Assemblée nationale: Les représentants dans les  parlements régionaux désignés

Vues : 2

(Les Démocrates s’opposent à la modalité de répartition)

69 voix pour, 28 contre et 00 abstention, c’est le résultat qui a sanctionné le vote par l’Assemblée nationale des listes de ses représentants au sein des parlements régionaux notamment le parlement de la Cedeao, le Comité interparlementaire de l’Uemoa (CIP-Uemoa) et le parlement panafricain. C’est à la faveur de la séance plénière de ce mardi 13 juin 2023 placée sous la présidence de Louis Gbèhounou Vlavonou. Ces désignations ont intervenu après la présentation du nouveau rapport de la commission des lois, de l’administration et des droits l’homme présidée par l’honorable Orden Alladatin. Ledit rapport tient compte des réactions des députés des trois partis politiques représentés à l’Assemblée nationale lors de la précédente séance plénière sur le dossier. Ainsi, il est retenu selon la présentation de ce rapport que la répartition au sein des parlements régionaux se fasse sur la base de la configuration politique de l’Assemblée nationale. Il ressort de cette répartition que trois (3) représentants seront désignés par l’UP-R, un (1) par le Bloc Républicain et un (1) par Les Démocrates au niveau des trois parlements régionaux.

Ainsi, pour le Parlement de la Cedeao, ce sont les députés Cécile Ahoumènou, Jérémie Adomahoun, Issa Salifou qui vont siéger au titre du groupe parlementaire Union progressiste le Renouveau. Ils seront accompagnés du député Bako Arifari Nassirou du Bloc Républicain. Pour ce qui est du Comité interparlementaire de l’Uemoa, les députés Richard Allossohoun, Jacques Yampabou et Toni Gniré Fatoumata siégeront au titre du groupe Union progressiste le Renouveau. Ils seront accompagnés du député Nathanaël Sokpoèkpè du Bloc Républicain.

L’Assemblée nationale du Bénin sera représentée au Parlement panafricain par les députés Justin Agbodjèté, Ayikoélé Rogatienne et Nicaise Fagnon pour le compte du groupe Union progressiste le Renouveau et Rosine Dagniho pour le compte du groupe parlementaire Bloc Républicain

Opposition et abstention des Démocrates

Au cours du débat général, tous les intervenants pour le compte du parti Les Démocrates ont marqué leur opposition à la modalité de désignation proposée par la commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme. Pour eux, les répartitions doivent se faire suivant le principe à valeur constitutionnelle majorité-minorité. Et ici, estiment-ils, la majorité est incarnée par l’Union progressiste le Renouveau et le Bloc Républicain tandis que la minorité est représentée par le parti les Démocrates. Fort de ce raisonnement et estimant que les modalités proposées ne sont pas conformes au principe à valeur constitutionnelle, les députés du parti Les Démocrates se sont abstenus de désigner leur représentant au sein des trois parlements régionaux. Ce faisant, ils s’en remettent à la jurisprudence de la cour constitutionnelle qui tranchera au moment venu.

Par contre, les partis Union progressiste le Renouveau et le Bloc Républicain ont adhéré pleinement au rapport de la commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme. Ils optent pour la répartition suivant la configuration politique de l’Assemblée nationale. C’est ce qui explique la désignation par ces deux partis de leurs représentants au sein des trois parlements régionaux.

Signalons que le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a pris acte du refus des Démocrates de proposer ses représentants au sein des trois parlements avant de lancer le vote des trois listes au scrutin secret. Ce qui a permis d’adopter les trois listes par 69 voix pour, 28 contre et 00 abstention.

Encadré

Listes des députés désignés par parlement régional

Parlement de la CEDEAO

He Cécile Ahoumenou (UP-R)

He Jérémie Adomahoun (UP-R)

He Issa Salifou (UP-R)

He Bako Arifari Nassirou (BR)

CIP-UEMOA

Richard Allossohoun (UP-R)

Toni KIMBA Gninré Fatoumata (UP-R)

Jacques YAMPABOU (UP-R)

Nathanaël Sokpoékpé (BR)

Parlement panafricain

He Rosine Dagniho BR

He Justin Agbodjèté

He Nicaise Fagnon

He Rogatienne Aikoélé

Fidèle KENOU