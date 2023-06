Renforcement de la diplomatie béninoise: Le ministre Olushegun Bakari décline sa vision

Vues : 58

Le ministre Olushegun Adjadi Bakari

Désormais chef de la diplomatie béninoise, le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari s’inscrit dans la continuité de la vision politique du PAG en matière du renforcement de la diplomatie. A cet effet, il entend mettre cette diplomatie au service de l’attractivité du pays et faire de son ministère, le fer de lance de la mise en œuvre du PAG. Il l’a fait savoir lors de la cérémonie de son entrée en fonction, le mercredi 07 juin dernier. A cette occasion, il a remercié le chef de l’Etat, Patrice Talon pour sa nomination et également son prédécesseur Aurélien Agbénonci pour les efforts consentis depuis sept ans et qui ont pu révéler aujourd’hui le Bénin dans le monde entier. En prenant les rênes de ce ministère, Olushegun Adjadi Bakari a promis se référer à Aurélien Agbénonci afin de bénéficier de ses conseils pour parfaire ce qui a été commencé. « Je viens ici avec humilité et apprendre aux côtés de l’équipe du ministère, des ambassadeurs… Nous allons assurer la stabilité des résultats et des actions. Le résultat vient parce qu’on a une stabilité dans le temps, une stabilité de vision, d’action, d’exigence et de méthode », a-t-il fait savoir. En dehors des actions menées, le ministre Olushegun Adjadi Bakari souhaite que cette diplomatie soit plus orientée vers le développement et l’amélioration des conditions de vie des populations. « Nous devons rester la vitrine du Bénin au niveau de ce ministère. Mettre notre diplomatie au service de l’attractivité de notre pays. Vendre le Bénin, attirez plus d’investisseurs, créer d’emplois et répondre au politique du mieux-être » a-t-il souligné.

Le ministre échange avec le Comité de direction du ministère

Vue d’ensemble des membres du comité de direction lors de la séance

A la suite de sa prise de fonction, le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari a tenu le vendredi 09 juin 2023, une rencontre avec les membres du comité de direction du ministère. C’était une occasion pour le lui de dévoiler la nouvelle vision de la diplomatie du Bénin. A l’en croire, cette diplomatie est entièrement tournée vers une diplomatie économique et un appui à la mobilisation des ressources financières. En réponse aux différentes préoccupations des cadres de son ministère, Olushegun Adjadi Bakari a apporté quelques clarifications et a souligné que la mise en œuvre de la réforme sera inclusive.

Alban TCHALLA