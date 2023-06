Présidentielle 2026: Wilfried Houngbédji réagit sur les appels à la candidature d’Olivier Boko

Vues : 184

Depuis quelques semaines, un Réseau constitué de jeunes organise dans des villes une campagne pour susciter la candidature de Olivier Boko pour la présidentielle de 2026. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji s’est prononcé sur le sujet lors de sa séance d’échange avec les professionnels des médias le vendredi 9 juin 2023 au siège du journal Bénin Intelligent. A l’en croire, le gouvernement ne s’occupe pas de ces questions. « Le gouvernement ne tranche pas sur les questions de qui veut être président et qui a des ambitions. C’est une affaire d’abord personnelle et une affaire de perception de l’opinion », a-t-il dit. Par ailleurs, Wilfried Léandre Houngbédji a fait remarquer qu’on est en démocratie. Du coup, ceux qui organisent ces campagnes pour susciter la candidature d’Olivier Boko, sont libres puisque « demain, si vous remplissez aussi les conditions, ils peuvent aller susciter votre candidature ». « Ce que j’observe, poursuit-il, c’est que le principal intéressé n’a encore rien dit. « Il n’a encore rien organisé. Donc, nous suivrons tous l’actualité ». Le Secrétaire général adjoint du gouvernement invite les journalistes à la patience, car pour lui, « 2026, c’est dans trois ans ».

« La Cour constitutionnelle sait très bien qu’elle doit être impartiale »

Au sujet de la promesse d’impartialité des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle alors que l’opposition estime n’avoir pas été associée, Wilfried Léandre Houngbédji a fait comprendre que la Cour sait ce qu’elle a à faire. « Il ne m’appartient pas à moi de l’orienter ou de juger si elle doit être impartiale ou pas. Elle sait très bien en tant que juge qu’elle doit être impartiale. La constitution dit que le président de la République désigne trois membres et que le bureau de l’Assemblée désigne quatre. Ceux qui ont été désignés l’ont été conformément à la constitution. Il n’y a pas de polémique inutile à faire », a-t-il déclaré. Il a surtout expliqué que le professeur Dorothée Sossa, nouveau président de la Cour, est un homme de grande réputation et de grande qualité. « Il s’inscrira dans la logique de prolonger la belle histoire de cette Cour. Moi, en tant que citoyen ce qu’on attend d’elle c’est de jouer son rôle de garant de l’Etat de droit, du respect des droits de l’Homme dans notre pays et de s’assurer de la bonne application de la Constitution et d’arbitrer éventuellement les relations entre les institutions », a-t-il précisé.

Coupure répétée de l’énergie électrique ces derniers jours

Abordant ce sujet, Wilfried Léandre Houngbédji a rassuré que les diligences sont en cours pour la prochaine deuxième grosse centrale qui sera érigée à Glo. « Je peux vous certifier que si tout va bien selon nos agendas, d’ici à la fin de l’année on va pouvoir signer pour sa réalisation afin que fin 2025 normalement ce soit prêt », a rassuré le SAG du gouvernement avant de poursuivre « quand on aura fait ça avec le solaire que nous avons et d’autres qui viennent, l’ensemble des solaires autour de 200Mwh, le thermique qu’on a à Maria Gléta + celui du groupe Genesis pour 40Mwh et pour les presque 150Mwh qu’on aura, on sera en 2025-2026 à un point d’autonomie que, en heure de pointe nos besoins internes pourront être satisfaits ».

