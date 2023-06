Cour constitutionnelle: Les exhortations de Joël Atayi Guèdègbé aux 7 nouveaux sages

Vues : 17

Joël Atayi Guèdègbé

Acteur de la société civile et expert en gouvernance démocratique, Joël Atayi Guèdègbé a fait savoir ce qu’on peut attendre de la 7ème mandature de la Cour constitutionnelle dirigée par le Professeur Dorothée Sossa. Il a été interrogé sur la radio en ligne Crystal News. Joël Atayi Guèdègbé invite les nouveaux sages de la Cour à veiller à ce que la septième mandature soit non chrysogène et que ses membres soient habités par l’intérêt général et par la paix. « Ils doivent avoir un devoir d’ingratitude envers ceux qui les ont nommés à ce niveau. Le rôle d’arbitre impartial, soucieux de l’indépendance de la Cour. Qu’ils inspirent confiance. Une cour qui évite à tout prix d’être chrysogène », fait-il savoir. Pour Joël Atayi Guèdègbé, ces éminentes personnalités ne sont certainement pas arrivées à ce niveau sans leur crédibilité. A cet effet, il les invite à inspirer cette confiance pour recevoir « l’onction ou la gratitude du peuple béninois ». Le poste qu’ils occupent dans la République, selon lui, les dispense désormais de toute redevabilité vis-à-vis des personnes qui ont contribué à leur nomination. Joël Atayi Guèdègbé a aussi exprimé le vœu de les voir être « des juges chargés d’appliquer et de s’en tenir aux prérogatives qui sont celles de la Cour sans prétention superflue et superfétatoire ».

Alban TCHALLA