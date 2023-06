Fin de fonction de l’ancien ministre des affaires étrangères: Colère de Talon contre Agbénonci : Des révélations …

Vues : 452

- Insuffisance de résultats et divergences au sujet la stratégie diplomatique

- Tensions avec le ministre des finances Romuald Wadagni

Talon et son ex-ministre Agbénonci

Dans sa publication en ligne en date du vendredi 09 juin dernier, le magazine panafricain Jeune Afrique a livré les vraies raisons qui seraient à la base du départ du désormais ex-ministre des affaires étrangères Aurélien Agbénonci du gouvernement Talon. Tensions avec le ministre des finances Romuald Wadagni et des divergences au sujet la stratégie diplomatique du pays en sont les points majeurs. Si tout semblait aller mieux entre Patrice Talon et Aurélien Agbénonci depuis 2016 où ce dernier gère la diplomatie béninoise, l’atmosphère s’est subitement altérée depuis avril 2023, où « Aurélien Agbénonci s’est vu retirer le volet coopération et diplomatie économique, épine dorsale de son portefeuille ministériel, au profit de Romuald Wadagni, tout-puissant ministre des Finances. » Selon Jeune Afrique, ceci n’a fait qu’accentuer des tensions déjà existantes entre les deux ministres, tous deux cités comme potentiels candidats à la succession de Patrice Talon, dont ils font partie du premier cercle. En effet, à la suite de cette initiative, aucune délimitation nette n’a été tracée entre les deux ministères et cela a créé des conflits. « Ils se sont parfois marchés sur les pieds, comme lors de la visite du président rwandais Paul Kagamé au Bénin mi-avril » a confié une source des affaires étrangères au magazine. Romuald Wadagni reprocherait, en outre, à Aurélien Agbénonci un manque de communication. Il s’est plaint à plusieurs reprises de ne pas avoir été informé de réunions avec des partenaires extérieurs, cruciales selon lui pour sceller des accords financiers.

Patrice Talon ne serait pas aussi moins satisfait d’Aurélien Agbénonci depuis quelques temps. Il reprocherait surtout à ce dernier, « une absence de résultats dans la mobilisation de ressources financières extérieures ». À ce sujet, rapporte Jeune Afrique, Aurélien Agbénonci a rappelé dans son discours de passation de fonctions qu’il laisse à son successeur « un département spécial, qui n’a pas vocation à délivrer un bilan en entrées et sorties monétaires. C’est un ministère aux actions discrètes mais nécessaires pour préserver de bons rapports avec le reste du monde ».

L’autre sujet de divergence serait l’exécution de la refonte de la carte diplomatique voulue par le chef de l’État béninois. Modifiée trois fois entre 2016 et 2020, elle faisait l’objet d’arbitrages constants. Afin d’optimiser les ressources de l’État, le Bénin est passé de près d’une centaine de représentations à travers le monde à une dizaine en 2020, constituées en pôles régionaux. En Europe, par exemple, l’ambassade de Paris gère aussi Bruxelles et Berlin. « Et justement, la fermeture de l’ambassade d’Allemagne, un des principaux partenaires économiques de Cotonou, avait été désapprouvée par Aurélien Agbénonci, appuyé par un certain nombre de cadres de son ministère. » selon les investigations de Jeune Afrique. Aurélien Agbénonci n’aurait pas non plus réussi à empêcher, en août 2020, la cessation des activités de la représentation à Niamey, qui devrait toutefois, selon une source diplomatique, rouvrir prochainement. Son insistance aura néanmoins permis de maintenir ouverte l’ambassade du Bénin à Moscou et de rouvrir, en 2018, celle de Cuba, dirigée par Boniface Vignon, ainsi que celle d’Addis-Abeba, en janvier 2022. « Nous avions fait des fiches techniques au chef de l’État afin de lui expliquer pourquoi certaines chancelleries ne devaient pas être fermées », explique une autre source au magazine panafricain. Il y a eu, par ailleurs un autre point de tension : la gestion du personnel diplomatique. « N’allant pas dans le sens de son ministre des affaires étrangères qui, en 2022, était favorable au départ d’Eusèbe Agbangla, Patrice Talon avait préféré maintenir en poste son ambassadeur à Paris. Ce dernier est proche de l’ancien président de l’Assemblée nationale Bruno Amoussou (lui-même soutien de Patrice Talon) dont il fut le conseiller technique lorsque celui-ci était ministre d’État chargé du Plan de Mathieu Kérékou. Eusèbe Agbangla est également un ami de Nestor Wadagni, le défunt père du ministre des Finances, et ex-directeur de cabinet de Bruno Amoussou » selon Jeune Afrique.

Christian TCHANOU