Formation sur la politique budgétaire, la politique d’endettement et la gestion de la dette: Vlavonou et ses collègues députés livrent leurs impressions

Les députés de la Commission des Finances et des Échanges de l’Assemblée nationale ont suivi du mercredi 7 au vendredi 9 juin à Dassa-Zoumé, un atelier organisé par l’Unaceb. L’objectif est de renforcer leurs capacités d’appréciation de la politique budgétaire, de la politique d’endettement et de la gestion de la dette. Cet atelier qui a aussi pour vocation de renforcer leurs capacités de contrôle de l’action gouvernementale est d’une importance capitale. A la fin des différentes communications présentées par les experts de la Caisse autonome d’amortissement (Caa), les députés Labiou Amadou Djibril, Réginal Koumagbèafidé, Nathanael Sokpoekpe et Habibou Woroucoubou ont livré leurs impressions sur l’opportunité et l’utilité de l’atelier pour la production et l’efficacité de la 9ème législature présidée par Louis Gbèhounou Vlavonou. Lire ci-après leurs impressions.

Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale

« Cet atelier contribuera de façon qualitative à l’efficacité de l’assemblée nationale… »

« ..Le présent atelier de renforcement des capacités se veut un creuset d’échanges entre la représentation nationale, le personnel parlementaire et les experts spécialistes mobilisés à cet effet. Il devra contribuer de façon qualitative à l’efficacité de l’Assemblée nationale dans sa mission du vote de loi et surtout du contrôle de l’action gouvernementale en matière d’analyse de la politique budgétaire, de la politique d’endettement et de la gestion de la dette publique… »

Labiou Amadou Djibril, Député UP, le Renouveau et 1er questeur de l’Assemblée nationale:

« … Cet atelier est un outil important pour le contrôle de l’action gouvernementale… »

« …Vous savez la 9ème législature vient de commencer avec plusieurs nouvelles têtes au niveau de l’Assemblée nationale. Il s’avère très important que les nouveaux qui sont là, soient imprégnés sur ce que sont leurs fonctions de député. Vous savez les députés sont là pour légiférer, voter le budget de l’État et aussi s’imprégner sur un certain nombre de sujets importants que l’exécutif va leur soumettre. Et pour que les élus soient plus aptes, plus outillés à pouvoir répondre de façon plus efficace et professionnelle sur ces sujets, il est important qu’on organise à leur endroit un certain nombre de séminaires et ateliers sur des sujets importants qui concernent la vie de l’institution afin que la 9ème législature joue au mieux ses rôles. Cet atelier est donc un outil important pour le contrôle de l’action gouvernementale et des experts bien outillés nous entretiennent à cet effet…. »

Réginal Koumagbèafidé, député UP, le Renouveau et rapporteur de la commission des finances et des Échanges :

« Une bonne politique doit nous permettre de réduire les dettes … »

« …Cet atelier qui s’articule autour de la politique budgétaire, de la politique d’endettement et de la gestion de la dette est d’une grande importance parce que ça nous permet à nous autres de voir les options que le Gouvernement va choisir pour la loi de finances de 2024 en ce qui concerne l’endettement de notre pays de même que la gestion qui sera faite des dettes antérieures et à venir. Ceci est important car à mon avis, une fausse politique de la dette va complètement annuler et annihiler les efforts de production que font nos travailleurs, nos citoyens. Vous voyez nous allons travailler pour payer des dettes qui ne devraient pas exister. Donc une bonne politique doit nous permettre de réduire les dettes surtout par rapport aux intérêts que ces dettes vont produire de sorte à ce que notre pays puisse s’accroître en termes de richesses nationales. Nous allons donc jouer un rôle de veille et d’avant garde de sorte à ce que notre gouvernement s’endette mieux… »

Nathanael Sokpoèkpè, député BR et membre de la Commission du Plan:

« Mon souhait est qu’on l’étende à tous les autres députés… »

« … Je pense que l’initiative a été bien prise par l’Assemblée nationale et ça nous permet de comprendre la politique d’endettement de notre pays et la politique de la gestion de cette dette. Nous avons été entretenus sur la politique d’endettement où nous avons posé des préoccupations pour comprendre davantage certaines choses. Vous savez l’État s’endette et ces dettes servent à quoi et se remboursent comment dans le temps et à quels taux d’intérêt ? Je pense que cet atelier est une bonne initiative et mon souhait est qu’on l’étende à tous les autres députés comme l’a dit le président Louis Vlavonou. Car il nous sera utile pour les débats budgétaires notamment avec les informations liées au niveau d’endettement où se trouve le pays; la vraie politique de remboursement de la dette du pays à l’intérieur comme à l’extérieur… »

Habibou Woroucoubou, député Les Démocrates et membre de la Commission des Finances et des Échanges

: « … Nous aurons les résultats escomptés … »

« ..Je crois que cet atelier entre dans le cadre des préparatifs pour l’adoption de l’orientation budgétaire à la fin du mois de juin et ensuite à l’adoption du budget de l’État pour 2024. Donc nos attentes aujourd’hui, c’est d’avoir des éléments nécessaires pour faire des propositions idoines dans le cadre de l’orientation budgétaire qui est actuellement sur la table des députés. Et nous en tant que membres de la Commission des Finances et des Échanges, c’est l’une de nos prérogatives surtout dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale. Je crois que la gestion de la dette est un élément important du budget et par rapport à ça, cet atelier vient à point nommé. Déjà à travers les premières communications que nous avons suivies, nous aurons les résultats escomptés à savoir faire de bonnes propositions en matière d’orientation budgétaire surtout lorsqu’il s’agit de la gestion de la dette… »

Propos recueillis par Fidèle KENOU