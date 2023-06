Obsèques du père de Armand Affossogbé: Le président Bio Tchané conduit une délégation BR à Abomey

Vues : 35

Au cours de la messe d’enterrement à Abomey

Une délégation des membres et responsables du parti Bloc Républicain était le samedi 10 juin 2023 à Abomey pour assister leur camarade militant Armand Affossogbé, qui a perdu son père. Elle a été conduite par le président du parti, Abdoulaye Bio Tchané, qui d’abord avec ses membres, ont pris part à la messe d’enterrement. Ensuite, la délégation s’est rendue au domicile du défunt pour exprimer leur compassion et leur soutien à sa famille, ses proches et amis et surtout à leur camarade militant Armand Affossogbé. La délégation du président du BR est composée des députés Armand Gansè, Mounifa Karim Kpétoni, et Dénis Glégbeto, de l’ex ministre des transports Hervé Hèhomey, de l’ex député Nazaire Sado, le maire de Bohicon, Rufino d’Almeida et bien d’autres militants et sympathisants. Heureux de la mobilisation de sa famille politique, Armand Affossogbé a salué la disponibilité, le sens de responsabilité et surtout l’amour du président Bio Tchané envers sa personne.

Photo de famille de la délégation du BR

Il a remercié toute la délégation pour le soutien réconfortant et se dit fier d’appartenir à cette famille politique. Notons que cette sortie est la première qu’a effectué le président du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané après la recomposition de sa formation politique. Une preuve de solidarité envers Armand Affossogbé, un militant qui a de la valeur pour le président du parti, Bio Tchané.

Alban TCHALLA