2 ans de Patrice Talon, second quinquennat: Les acteurs politiques apprécient «le hautement social »

Dans son discours d’investiture le dimanche 23 mai 2021, le président de la République, Patrice Talon a pris l’engagement de faire de son second quinquennat un mandat hautement social.Il a promis, entre autres, porter davantage la dynamique de développement procédant à l’assainissement des finances publiques, la dématérialisation des procédures, les programmes spécifiques de financement de l’activité économique.Ainsi, au cours de son second mandat, Patrice Talon a affiché la volonté de relever tous les défis qui se posent au peuple béninois, renforcer l’unité nationale, assurer la sécurité des Béninois, améliorer le cadre et les conditions de vie et mettre en place les infrastructures de base indispensables au développement socio-économique ou encore reconstruire l’école béninoise et le système de santé. Deux ansde Patrice Talon sous le hautement social,les acteurs politiques se sont prononcés. Certains ont salué l’amélioration continue du climat des affaires par la lutte contre la corruption et l’impunité dans tous les domaines, d’autres ont relevé des insuffisances dans le travail qui se fait malgré les efforts du gouvernement. Lire leurs différents avis.

IlyassSina, conseiller technique au suivi des réformes :

« Nous étions tout en régie cumulée autour de 600 milliards, aujourd’hui, nous sommes à plus de 2000 milliards »

« Les recettes de l’État sont passées rapidement du simple au double. Nous étions tout en régie cumulée autour de 600 milliards, aujourd’hui nous sommes à plus de 2000 milliards toutes régies cumulées. Cela a été grâce à quoi ? Prenons l’Agence nationale de foncier, qui par le passé était une régie oubliée mais qui faisait des recettes à peine considérées. Nous avons créé l’agence nationale de foncier et nous en avions fait une entité autonome et cela a permis aujourd’hui de sécuriser le foncier, considérer réellement le foncier comme une ressource productive pour le secteur privé et qui génère des ressources »

YacoubouMalèhossou : « Peu à peu, le gouvernement est en train de faire quelque chose ».

« Les deux ans du président Talon ne sont pas mauvais dans la mesure nous avons vu ce qui se passe dans le pays. On peut dire que Cotonou est en chantier. Il est important de voir comment le gouvernement est en train de fournir des efforts afin que nous vivons correctement pendant la pluie où avant les gens ne peuvent plus rester dans leur maison. Je crois que peu à peu, le gouvernement est en train de faire quelque chose. Je demande au chef de l’État de continuer à faire ce qu’il est en train de faire, de ne pas écouter ce que les gens racontent. Même Jésus-Christ, c’est après son départ que les gens ont compris que c’était quelqu’un qui a beaucoup fait donc il n’a qu’à continuer comme ça. Tout ce que nous souhaitons, c’est que le Seigneur le guide».

Kamel Abdel Ouassangari, Député du parti Les Démocrates

« Ce hautement social est plutôt un hautement de pauvreté »

« Tout est resté pratiquement le même. Pendant 2 ans, rien n’a été fait.Tous les chantiers qui étaient mis en œuvre avant 2021 sont restés les mêmes. Comme les marchés, tous ces chantiers ont été bloqués, rien ne marche,rien n’évolue.On dit maintenant 50% de hautement social, on voit que c’est maintenant que ça devient pire pour les producteurs, les producteurs de soja en particulier. Ce hautement social est plutôt un hautementde pauvreté »

Expérience Tébé, Président du parti MPL

« On a vu beaucoup d’infrastructures qui sont réalisées, c’est important »

« On ne peut pas occulter, on ne peut pas dire que rien n’est fait. Il a promis reconstruire et améliorer notre cadre de vie. On a vu beaucoup d’infrastructures qui sont réalisées, c’est important.Mais au même moment après cinq ans, le premier quinquennat passé sous le signe de réforme, on espérait que dans ce second quinquennat deux ans après, on devrait déjà commencer par voir le prix de ces réformes surtout au niveau de l’école béninoise où il est indispensable que l’éducation soit réorientée en termes d’éducation, Formation et Emploi pour que les jeunes qui sont formés à grand frais par les parents puissent à la fin de leur cursus trouver quand même à faire dans le pays. Autant qu’on a besoin de réfléchir aujourd’hui sur la situation démographique de notre pays comme j’entends le dire, il est plus important pour nous de s’asseoir pour parler de la question du chômage des jeunes et de leur employabilité ».

Marcelin Ahonoukoun, cadre du parti UPR

« Ce qu’il fait dans le secteur de l’éducation en matière du social, c’est énorme ».

« Il a essayé de planifier les grilles salariales et d’aplanir parce que de toutes les façons, le riche et le pauvre vont dans le même marché. La tomate n’est pas vendue d’une manière tenant compte de votre possibilité sociale. Dans le hautement social, ce n’est pas seulement la grille salariale.Aujourd’hui combien d’élèves vont régulièrement à l’école ?Il suffit de remonter aux statistiques pour voir avant qu’on ne commence à donner à manger aux enfants àl’école, combien fréquentaient réellement.Aujourd’hui ,il y a une nette amélioration. Ce qu’il fait dans le secteur de l’éducation en matière du social, c’est énorme ».