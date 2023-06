Festival de Maracana : Nassirou Saka revient avec la 5ème édition du Fesmac samedi prochain à l’Uac

Pour le compte de cette édition qui vient 3ans après celle de 2020, 14 équipes sont attendues au départ et iront à l’assaut du trophée en vue de détrôner Abam, l’équipe championne en titre. Il s’agit d’Etoile Filante de Niamey Maracana Club, La Renaissance Maracana Club du Togo, Abam, Sacr, Rafal de Hèvié, 1000héros, Samedi Matin Club (Smc), Elite de Bohicon, Maracana Club de Pobè, Maracana Club de Ikpinlè, Association des Cavaliers du Maracana de Parakou, Maracana club de l’Amitié (Mca) et Maracana Prestige Club d’Abomey. À quelques heures du démarrage, les organisateurs ont annoncé que tout est déjà prêt pour que la fête puisse se tenir.

Les amoureux du Maracana se retrouveront, le samedi 10 juin 2023, sur le terrain de handball de l’Université d’Abomey Calavi, pour partager leur plaisir. Ce sera par le biais du festival de Maracana d’Abomey Calavi dont la 5 e édition connaîtra son effectivité. En effet, initié par Nassirou Saka, Président de l’Association béninoise des amis du Maracana (Abam), ce festival renait pour le bonheur des fans de cette discipline sportive. Avec pour objectif de faire de créer un brassage culturel entre les jeunes des différentes nationalités vivant au Benin, de permettre à tous les jeunes africains talentueux de se rencontrer et de s’exprimer, d’offrir un plateau aux équipes du Championnat national de puiser des talents en vue de renforcer leurs effectifs, d’amener la jeunesse béninoise à s’approprier le Maracana dans un contexte d’intégration africaine, et de donner la possibilité aux jeunes d’oublier les difficultés quotidiennes, en créant un cadre de réjouissance, d’échange et de partage, c’est compétition donne la chance aux joueurs d’évaluer leur niveau. Surtout que la fédération végète dans une crise. Ce qui prive les de compétitions officielles. « Malgré la situation actuelle de notre discipline commune, nous avons décidé de tenir notre engagement avant la fin de l’année tout en tenant compte des exigences du Comité de Normalisation de la Fédération béninoise de Maracana », a fait savoir le Président Nassirou Saka.

You cannot copy content of this page