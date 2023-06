Constantin Amoussou à propos du hautement social: « L’État injecte 1000 milliards chaque année dans le social depuis 2021 »

Vues : 1

Reçu ce dimanche 04 Juin 2023, sur l’émission Socio-politique ‘’Carte sur table’’ de Radio Océan Fm, l’acteur politique, membre de la mouvance présidentielle, Constantin Amoussou s’est prononcé sur la notion du hautement social dont avait annoncé le chef de l’Etat, il y a de cela deux ans.

A l’entame de ses propos, il a tenu à rappeler que l’action sociale dans la gestion d’un État est transversale et qu’il existe une différence entre le social et par le hautement social. A le croire, « la différence qu’il faut percevoir entre ce que le chef de l’État entend par le social et par le hautement social c’est la volonté d’aller plus loin, plus haut, plus fort, et peut-être même plus vite dans la façon d’impacter les compatriotes dans leur quotidien, de mettre un peu plus de vie dans les difficultés qu’il pouvait avoir à exprimer en leur permettant de trouver non pas seulement le poisson comme on dit mais d’être devenu eux-mêmes des citoyens en mesure de faire la pêche c’est-à-dire d’être à la quête eux-mêmes de la subsistance ». En saluant les efforts du gouvernement dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations, Constantin Amoussou a fait savoir que la vocation pour le chef de l’état est d’investir 50% du budget de l’Etat pour la construction du pays. « Pour le compte de l’année 2023, les actions à impact social couvre 46% du budget de l’État. En termes chiffrés, c’est 1000 milliards que l’État injecte dans le social rien que pour le compte de l’année 2023 et cela a été le cas de façon presque constante depuis 2021 », a-t-il laissé entendre.

En prenant ainsi l’exemple de la fourniture de l’énergie électrique sur toute l’étendue du territoire national, l’invité de la Radio Océan Fm, a salué les nombreux efforts du gouvernement depuis 2016 pour éradiquer les phénomènes de délestage. « Le gouvernement est déjà à la phase de finalisation d’un projet de construction d’une nouvelle centrale énergétique qui va produire 143 mégawatts. Cela permettra de couvrir plusieurs zones et d’assurer d’ici la fin du mandat, une indépendance totale énergétique pour notre pays » a rassuré Constantin Amoussou.

L’acteur politique, Constantin Amoussou a également, au cours de cette émission, énuméré plusieurs actions entreprises par l’Etat dans le domaine de la santé pour assurer aux populations des soins appropriés. Ceci, grâce à la construction de plusieurs infrastructures sanitaires, la formation et recrutement des médecins de qualité et bien d’autres réformes dans le secteur. Toujours dans le cadre du hautement social, Constantin Amoussou a passé au crible les nombreuses démarches du gouvernement pour la réduction du chômage des jeunes, l’amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants, l’instauration des cantines scolaires, le micro-crédit Alafia et bien d’autres.

Assise Agossa