Audience au palais des gouverneurs: Refresher Program 2023 présenté à Vlavonou

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a reçu en audience, le jeudi 1er juin 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo, une délégation du comité d’organisation de la rencontre annuelle des journalistes et communicateurs catholiques de l’Afrique conduite par Guy Constant Ehoumi, Président de l’Association béninoise des communicateurs et journalistes catholiques du Bénin (ABCJ/KTO). Il était question pour cette délégation de présenter à l’autorité parlementaire ‘’Refresher Program 2023 qui se tiendra du 09 au 17 août 2023 au Bénin. À cette occasion, elle sollicité l’accompagnement de la deuxième personnalité de l’État. Lire ci-dessous la déclaration de Guy Constant Ehoumi à la presse parlementaire.

« …L’objet de notre visite, c’était de venir informer le président de l’Assemblée nationale de ce que nous organisons du 09 au 17 août prochain le Refresher Program qui est une rencontre annuelle des journalistes et communicateurs catholiques de l’Afrique. Il a plu à cette organisation de faire abriter la rencontre de cette année par le Bénin. Nous sommes venus le lui dire d’abord en tant que père, en tant que deuxième personnalité de l’État et en tant qu’aîné dans la foi, pour recevoir ses conseils et pour demander comment est-ce qu’il pense que nous allons pouvoir organiser cette rencontre africaine. Le Président de l’Assemblée nationale nous a bien accueillis et nous repartons de chez lui, puisqu’il est la première personnalité à nous recevoir, très rassurés de son engagement à nous accompagner pour que nous puissions réussir cet événement car quelque part, c’est tout le Bénin qui est représenté. J’avoue que nous avons eu des échanges assez conviviaux avec le président de l’Assemblée nationale et nous repartons d’ici avec l’assurance qu’il sera des nôtres. D’ailleurs tout accompagnement de sa part est pour nous une volonté d’assurer la réussite de notre Refresher Program de cette année. »

Propos recueillis par Fidèle KENOU