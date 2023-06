Mise en terre de 120 plants de cocotiers à Djègbadji : L’archidiocèse de Cotonou pose un premier pas dans le cadre du PEV

A souligner qu’outre ce site, l’archidiocèse a deux autres (un à Allada et un à Glodjigbé) qui ont également reçu d’autres espèces de plante ce même jour. Pour ce qui concerne l’entretien de ces plants, il est placé sous la responsabilité du service chargé du patrimoine et des domaines de l’archidiocèse de Cotonou qui a d’ailleurs conduit cette opération suivant l’organisation mise en place par l’église catholique.

Heureux d’avoir accompli cet acte qui contribue au reboisement, l’archevêque de Cotonou, Mgr Roger Houngbédji a remercié le ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, José Tonato, et tous ses collaborateurs pour leurs appuis constants à l’équipe de pilotage du programme Eglise verte.

