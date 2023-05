Désignation des membres de la Cour constitutionnelle: Les raisons d’un balayage

Vues : 1

Issifou Amouda Razaki, président de la Cour constitutionnelle

On pensait que l’équipe actuelle de la Cour constitutionnelle avait des chances de rempiler. Erreur : tous les sept sages ont été remerciés. Mais ce départ inattendu est probablement le fruit d’une insatisfaction. Cette mandature est celle qui a déjoué tous les pronostics de la mouvance en ouvrant le jeu électoral en janvier 2023. Par sa décision en date du 17 novembre 2022, l’institution dirigée par Razaki Amouda Issifou a ordonné à la CENA de recevoir les dossiers du parti Les Démocrates et donc de lui permettre de participer aux législatives du 08 janvier 2023. La suite, on la connait. De fait, les partis de la mouvance présidentielle avaient tous misé sur la non-participation de l’opposition. Ils avaient analysé les blocages mis en place au niveau de la direction générale des impôts à propos de la délivrance du quitus fiscal à certains candidats du parti, comme des manœuvres pour clairement empêcher Les Démocrates de participer au scrutin. Mais la décision du 17 novembre 2022 a sonné comme un couperet. Elle a permis aux Démocrates de déposer leur dossier au dernier moment. Aucune autre manœuvre n’était plus possible pour repositionner quelque candidat que ce soit afin de faire face aux nouveaux challengers. Les partis de la mouvance ont crié à la tricherie. Grâce à cette décision, l’opposition a pu faire de très bons scores dans la plupart des grandes villes (Cotonou, Porto-Novo et Parakou notamment). Mais au fond, si pour la plupart des Béninois, la participation de l’opposition au scrutin n’est que logique, la mouvance n’a pas digéré le rôle joué par la Cour. Il est vrai que la fameuse décision a réellement apaisé le climat politique et rendu le scrutin transparent. Mais les pontes de la Rupture ne l’ont pas digérée. L’équipe dirigée par Razaki Amouda Issifou en a payé le prix par le non-renouvèlement de son mandat. On attend de voir si la prochaine équipe jouera le jeu de l’indépendance face aux enjeux de 2026.

Olivier ALLOCHEME