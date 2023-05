Campagne d’intoxication contre la mouvance: Bio Tchané toujours aux commandes (SGN) du BR

Vues : 1

Abdoulaye-Bio-Tchane-Br

Qui en veut au SGN du BR, Abdoulaye Bio Tchané ? Est-on tenté de se demander au regard de la nouvelle campagne d’intoxication actuellement en cours. Bien que le Chef de l’Etat, Patrice Talon, ait sifflé en personne la fin de la crise, les détracteurs du ministre d’Etat ne désarment pas. Ils distillent désormais dans l’opinion que le secrétaire général national (SGN) du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané, aurait démissionné du parti et abandonné Talon. Cette intoxication inonde les réseaux sociaux pour porter un coup de grâce au BR. Cet acharnement n’aura pratiquement aucun effet. Patrice Talon a déjà réuni les responsables de ce parti pour mettre un terme aux divergences internes du parti, leur demandant de taire la polémique d’une demande de démission du ministre d’Etat et de poursuivre sans relâche les actions sur le terrain. Estimant en effet que le ministre d’Etat Bio Tchané est celui qui a sa confiance pour diriger le parti jusqu’au prochain congrès du Bloc Républicain, Patrice Talon a coupé l’herbe sous les pieds des commanditaires de la cabale contre le SGN/BR. Mais certains continuent d’inciter à faire renaitre la crise au BR, au risque de fragiliser le parti. Le but est en fin de compte de s’en accaparer. De fait, les frondeurs sont impatients de voir partir Abdoulaye Bio Tchané de la tête du parti. Ils ne veulent pas attendre le prochain congrès du parti pour choisir un autre leader, contrairement à ce qu’a décidé Patrice Talon. La nouvelle stratégie est précisément de forcer la main au Chef de l’Etat qui avait déjà ordonné un remembrement des instances dirigeantes du parti. Tout porte à croire que les détracteurs du ministre d’Etat ont un agenda caché. Pour sa part, Abdoulaye Bio Tchané n’est candidat à rien. Mais il est conscient que, malgré sa loyauté et sa fidélité au chef de l’Etat, les enjeux de 2026 mobilisent et nourrissent toutes les manœuvres.

A. T.