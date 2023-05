Culture: Le Prof Abdoulaye Benon Monra intronisé roi des Baatombu de Calavi

Vues : 52

Sa majesté Benon Nanta

Sous le nom ‘’Benon Nanta’’, le Chef adjoint de département de sociologie-anthropologie de l’Uac, Dr (MC) Abdoulaye Benon Monra a été officiellement consacré roi des Baatombu d’Abomey-Calavi par Sa Majesté Akpaki Gobi Gnèssè. La cérémonie rituélique de son intronisation, s’est déroulée au palais royal de Parakou en présence de hauts dignitaires, des femmes sages et du collectif des griots de la Cour. Cette phase rituel d’intronisation, qui marque la fin du processus de reconnaissance du roi comme le veut leur tradition dans l’ère culturelle du peuple Baatombu, a été accomplie sans la moindre contestation le vendredi 28 avril 2023. Maître de Conférences et Professeur de rang ‘’A’’ à l’Université d’Abomey-Calavi, le Docteur Abdoulaye Benon Monra est désormais une autorité morale ou tête couronnée reconnue sous le nom de Sa majesté Benon Nanta. Au-delà de la légitimation de son statut de roi des Baatombu d’Abomey-Calavi au cours de cette cérémonie, il a été aussi élevé au titre de haut dignitaire de la Cour royale de Parakou. D’essence parentale, donc au delà de de sa volonté personnelle d’aspirer à de devenir roi, Sa majesté Benon Nanta se dit fier puisqu’il se sent digne fils de son père et de la lignée des Batombou. « C’est une autre vie. Et cette vie, c’est une vie de bonheur et de lumière », a-t-il dit.

Au cours de la cérémonie au palais royal à Parakou

Le souverain Abdoulaye Benon Monra reste désormais une figure morale de l’ère culturelle Baatombu. Il pense que sa qualité d’intellectuel et d’enseignant du supérieur n’ampute rien en lui et ne le diminue pas dans sa posture de conservateur des valeurs traditionnelles et des normes de sa communauté. « C’est plutôt un atout pour moi. Il n’y a pas de développement sans la culture. La quête du bonheur passe par le respect des normes et valeurs culturelles.

Sa majesté Benon Nanta félicitée par les populations

Si vous vous écartez de vos normes culturelles et cultuelles, sachez que vous êtes perdu », fait-il savoir. L’enseignant-chercheur invite les jeunes à chercher leur source et à faire attention à cela. Il faut préciser que la royauté de Parakou est composée de deux types de Principauté à savoir : la lignée des Nago (s) et la lignée des Bariaba (s). Environ vingt-un 21 rois Nagos et 7 Bariabas ont déjà régné sur le trône. Les 7 Bariaba ayant régné sont de la lignée de Sa majesté Benon Nanta.

