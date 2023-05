Appel à démission du SGN, Abdoulaye Bio Tchané: Talon met fin à la polémique au BR et recadre le débat

Vues : 9

Talon et le ministre Bio Tchané échangent les civilités

Le désir ardant de l’ex-député, Rachidi Gbadamassi, de voir le SGN du Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané quitter la tête du parti, ne peut plus aboutir. A la suite du Collectif des acteurs culturels du BR, de la jeunesse du parti et de plusieurs autres militants ayant apporté leur soutien indéfectible à leur leader Bio Tchané, le président Patrice Talon a aussi clarifié sa position. En tant que Chef de la majorité présidentielle à laquelle appartient le BR, le président Talon a convoqué le samedi 06 mai dernier, un certain nombre de responsables du BR. Dans un cadre très restreint, ils ont eu à échanger sur les remue-ménages au sein de leur formation politique. Selon nos informations, le président Talon a clairement affiché sa position indiquant qu’il désavoue toute idée de crise au sein du parti. Le Chef de l’Etat les a invités à aller travailler avec les militants pour l’évolution du parti. De notre source d’informations, Talon a dit aux ténors de ce parti, que si réellement, ils soutiennent ses actions, ce n’est pas le moment de faire naître une crise de déconstruction de la formation. Son ambition, c’est de les voir travailler dans la paix et dans la cohésion pour les nobles causes de la mouvance. Au cours de cette même réunion, il a précisé que le ministre Abdoulaye Bio Tchané reste à la tête du Bloc Républicain jusqu’au prochain congrès du parti.

Un échec pour l’ex-député, Rachidi Gbadamassi ?

C’est pratiquement un désaveu pour Rachidi Gbadamassi, qui réclame le départ du ministre Abdoulaye Bio Tchané. Son maintien jusqu’à nouvel ordre à la tête de ce parti, témoigne de ce que le Chef de l’Etat, Patrice Talon n’est pas d’accord avec ce que Gbadamassi a avancé comme argument suffisant. Et donc, si Bio Tchané était un mauvais gestionnaire, Talon allait le débarquer immédiatement du parti. Même s’il est de bon ton de veiller à améliorer les performances du BR, cette décision du Chef de l’Etat, suppose que la gestion actuelle de Bio Tchané, ayant permis d’engranger des résultats pas des moindre, d’avoir des députés au parlement et des élus communaux afin de constituer la deuxième force politique, est approuvée. Il va falloir que Gbadamassi se ressaisisse et qu’il se concentre à l’accomplissement de la mission à lui confiée au sein de ce parti, que de faire naître de vaines polémiques.

A. T.