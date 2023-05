CAF/Gestion des licences des clubs en ligne: Les présidents et secrétaires des clubs béninois initiés à l’usage de la plateforme

Une équipe de la confédération africaine de football était à Cotonou (Bénin) où elle a formé les acteurs impliqués dans la gestion des licences des clubs par pays pour la maitrise de la plateforme de demande desdits licences. Cette formation s’est tenue du 8 au 10 mai, au Bénin royal Hôtel sous la direction du mozambicain Muhammad Sidat, Responsable Football Professionnel à la CAF. Après formation internationale, l’équipe a profité de son séjour, et ceci à la demande de la fédération béninoise de football, pour initier les personnes qui font offices des managers des licences au niveau des clubs béninois. Ladite formation a eu lieu le jeudi 11 mai 2023, et a regroupé les secrétaires généraux des clubs ainsi que certains présidents qui l’ont souhaité. Au terme de cet atelier d’un jour, les formateurs ont dit avoir été satisfaits par la conduite des participants. Ils ont ensuite appelé chacun d’eux à une bonne application des informations à eux donnés pour réussir leur demande. Présent à la cérémonie de clôture, Imorou Bouraima, 6 e vice-président du Comex Fbf a remercié les formateurs pour leur disponibilité. Il s’est dit heureux de savoir que plusieurs béninois ont reçu les b-a ba sur l’utilisation de cette plateforme de la CAF. Selon lui, cela va aider les acteurs cherchés des demandes de licences à évoluer plus vite dans les renseignements des champs pour faire passer leur dossier.

