Imorou Bouraïma sur la formation des managers des clubs de football béninois: «Nous allons voir avec quelle aisance les managers des clubs pourront renseigner la plateforme »

6ème Vice-président de la Fédération béninoise de football, Imorou Bouraïma a représenté le comité exécutif de la Fbf à la clôture de la formation sur la gestion des licences des clubs en ligne, organisée par la CAF au profit des secrétaires généraux et présidents des clubs locaux. Il a profité pour dire les satisfactions du comex pour cette initiative. Lisez son intervention.

Imorou Bouraïma

«Comme vous le savez, aujourd’hui, nous sommes à l’heure de la digitalisation. Et toutes les procédures au niveau de la Caf maintenant, sont digitalisées. Il s’agit de la licence des clubs. C’est une manière pour la Caf, d’amener les clubs à remplir toutes les conditions nécessaires à l’organisation d’un match, que ça soit national qu’international. Nos clubs sont appelés à participer à la Ligue des Champions au niveau de la Caf et la Coupe Caf. Pour participer à ces compétitions, il y’a des contraintes, des critères à remplir en termes d’infrastructures, de la formation et autres. Tous ces critères, pour que la Caf soit sûre que vous les remplissiez, c’est sur cette plateforme qu’il faut placer tous les documents nécessaires pour amener la Caf à vous donner la licence qui confirme que vous remplissez les conditions pour pouvoir participer à ces compétitions. C’est cette formation que le Bénin a accueilli d’abord pour tous les managers de l’Afrique, et le Bénin en a profité pour former ces propres des managers. C’est-à-dire, ceux qui gèrent cette plateforme au niveau des clubs locaux.

Tout comme les formateurs, nous sommes satisfaits par rapport à la participation. Presque tous les clubs ont répondu présents à l’invitation de la Fédération. Ils ont été assidus lors de la formation. Je pense que de petits tests ont été faits par les formateurs pour évaluer. Ils ont constaté qu’ils ont bien suivi. Nous aurons la certitude au niveau de la Fédération pour les prochains championnats. Nous allons voir avec quelle aisance, les managers des clubs pourront remplir ces différentes conditions au niveau de leur club. »

Anselme HOUENOUKPO