Riposte de l’armée après le massacre de Kérou: Deux terroristes appréhendés en route pour la CRIET

Une semaine après l’attaque djihadiste perpétrée à Koabagou dans la commune de Kérou, les Forces de défense et de sécurité ont lancé une opération de riposte. Cette opération a permis de mettre la main sur deux assaillants et de neutraliser quatre autres. C’est le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji qui a donné l’information lors du point de presse de ce mercredi 10 amis 2023, après le Conseil des ministres. Selon ses explications, les deux individus appréhendés dans le rang des terroristes, seront bientôt jugés à la CRIET. Considérant la gravité de la situation, le gouvernement, selon ses dires, a renforcé son dispositif sécuritaire en place. Le porte-parole du gouvernement a profité de cette occasion pour rassurer les populations que la situation est déjà sous le contrôle des forces de l’ordre. Rappelons que cette à l’attaque terroriste survenue à Koabagou le 1er mai 2023, avait fait au moins 15 morts et plusieurs disparus. Près de 900 déplacés et des écoles fermées.

Alban TCHALLA